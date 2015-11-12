中国10月财政支出发力增速创逾三年新高 收入增速仍不乐观（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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路透北京11月12日 - 中国10月财政支出力度继续加大，10月增速创下逾三年新高，预算执行进度高于去年同期；当月财政收入延续中低速增长，且受经济下行压力以及减税降费影响，今年剩余两月的收入增长依然不乐观。
中国财政部周四公布数据显示，10月全国一般公共预算支出同比增速进一步加快至36.1%，创出2012年7月（当时为37.1%）以来的最高点；当月一般公共预算收入同比增速为8.7%，较9月的9.4%略有放缓。
“受经济下行压力依然存在以及实行结构性减税和普遍性降费等因素影响，后两个月财政收入增长仍然面临不少困难。”财政部网站刊登的新闻稿称，并要求大力支持税务、海关等部门依法加强征管，落实好各项减税降费政策措施。
数据显示，10月中央一般公共预算收入增长8.6%；地方本级一般公共预算收入增长8.8%。全国财政收入中的税收收入同比增长1.8%。10月中央财政支出同比增16.8%，地方支出增速高达39.9%。
具体而言，营业税同比增长11%。其中，金融业营业税增长9.7%；房地产营业税增长25.3%，主要受部分地区商品房销售回暖带动。
企业所得税同比下降3.9%。其中，金融业企业所得税下降10%，主要是上年基数较高的影响；房地产企业所得税增长13.1%；工业企业所得税下降7.8%，主要受工业企业利润下降的影响。
今年前10月累计，全国一般公共预算收入128,848亿元，比去年同期增长7.7%，同口径增长5.4%。
支出方面，由于中央加快了支出预算指标分解下达工作节奏，同时推进财政资金统筹使用，积极盘活存量，优化支出结构，在财政收入增长放缓的情况下，财政支出进度明显加快，各项重点支出得到较好保障。
1-10月累计全国一般公共预算支出134,154亿元，比去年同期增长18.1%，同口径增长16.7%，为预算的78.2%，比去年同期进度加快四个百分点。
分科目支出增速较快的包括，社会保障和就业支出增长21.7%，节能环保支出增长34.5%，以及交通运输支出增长24%等。
土地出让收入则继续下滑，前十月全国政府性基金预算收入30,472亿元，比去年同期下降28.6%，地方基金预算收入中的国有土地使用权出让收入23,043亿元，下降32.2%（10月份下降3.1%）。
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：
财政收入 财政支出
10月 8.7 36.1
9月 9.4 26.9
8月 6.2 25.9
7月 12.5 24.1
6月 13.9 13.9
5月 5.0 2.6
4月 8.2 33.2
3月 5.8 4.4
2015年1-2月 3.2 10.5
2014年全年 8.6 8.2 （完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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