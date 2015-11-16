中国未来五年地方刺激基建可能面临较大财政制约--报载

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月16日 - 中国国家发改委规划司司长徐林上周末表示，“十三五”期间中国地方财政会经历比较困难的过程；未来地方政府想要大规模的基础设施建设，可能会面临较大财政制约。
中国证券报援引徐林在北京大学国家发展研究院的学术会议讲话称，从地方举债的角度来说，有很多地方举债的能力已被现有的杠杆水平制约；此外，“十三五”时期，可能还需要几年时间来消化房地产库存。
对于经济增速，他表示，6.5%的增长速度是中国经济未来五年年均经济增速的底线，目标应该比6.5%更高一点；而实现目标根本的发展动力来自创新，包括供给侧的结构改革创新和科技创新。
徐林表示，发展动力部分来自供给侧的结构性改革创新，更多的侧重产权制度改革、国有企业改革、金融和财税制度改革等基础性经济体制机制的改革。
他同时表示，未来中国资源和资产的配置要更加全球化，而政府则要为企业的全球化配置创造更好的条件。
中中国国家主席习近平在二十国集团（G20）会议期间表示，中国有能力保持经济中高速增长，今年经济预计实现7%左右增长。面对经济下行压力，中国没有出台大规模刺激措施，将丝毫动摇地坚持进行结构性改革。(完)
(发稿 孙琦子; 审校 李贺/杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。