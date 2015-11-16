中国未来五年地方刺激基建可能面临较大财政制约--报载

路透北京11月16日 - 中国国家发改委规划司司长徐林上周末表示，“十三五”期间中国地方财政会经历比较困难的过程；未来地方政府想要大规模的基础设施建设，可能会面临较大财政制约。

中国证券报援引徐林在北京大学国家发展研究院的学术会议讲话称，从地方举债的角度来说，有很多地方举债的能力已被现有的杠杆水平制约；此外，“十三五”时期，可能还需要几年时间来消化房地产库存。

对于经济增速，他表示，6.5%的增长速度是中国经济未来五年年均经济增速的底线，目标应该比6.5%更高一点；而实现目标根本的发展动力来自创新，包括供给侧的结构改革创新和科技创新。

徐林表示，发展动力部分来自供给侧的结构性改革创新，更多的侧重产权制度改革、国有企业改革、金融和财税制度改革等基础性经济体制机制的改革。

他同时表示，未来中国资源和资产的配置要更加全球化，而政府则要为企业的全球化配置创造更好的条件。

中中国国家主席习近平在二十国集团（G20）会议期间表示，中国有能力保持经济中高速增长，今年经济预计实现7%左右增长。面对经济下行压力，中国没有出台大规模刺激措施，将丝毫动摇地坚持进行结构性改革。(完)