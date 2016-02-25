1月中央政府支出同比增11.6% 收入同比微降--中国财政部

路透北京2月25日 - 中国财政部周四公布，2016年1月中央政府支出为8,387亿元人民币，较去年同期的7,512亿增加11.6%。1月中央政府收入为7,256亿元，较去年1月的7,305亿元略减0.7%。

财政部网站公布的中央政府收支及融资数据显示，当月中央政府收支赤字为1,131亿元。

中国经济下行进一步加大去年财政收支压力，去年全年财政收入未达标，而支出超过年初预算。2015年全国一般公共预算收入同口径增长5.8%，比上年回落2.8个百分点。也是1988年以来中国财政收入最低增速。（完）