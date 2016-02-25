1月中央政府支出同比增11.6% 收入同比微降--中国财政部

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月25日 - 中国财政部周四公布，2016年1月中央政府支出为8,387亿元人民币，较去年同期的7,512亿增加11.6%。1月中央政府收入为7,256亿元，较去年1月的7,305亿元略减0.7%。
财政部网站公布的中央政府收支及融资数据显示，当月中央政府收支赤字为1,131亿元。
中国经济下行进一步加大去年财政收支压力，去年全年财政收入未达标，而支出超过年初预算。2015年全国一般公共预算收入同口径增长5.8%，比上年回落2.8个百分点。也是1988年以来中国财政收入最低增速。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)