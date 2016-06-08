中国中央财政将继续推进减税降费 简化税制减轻企业负担--副财长

路透北京6月8日 - 中国财政部副部长刘昆称，中央财政将深入推进减税降费，进一步简化税制，减轻企业的负担，降低市场运行成本。

日前，国务院派出的九个督查组刚结束了对民间投资的专项督查。新华援引刘昆在国新办吹风会上说，为帮助企业降低税费负担，财政部最近在做两件事，一是和住房城乡建设部共同开展了工程建设领域的保证金清查工作，另一个是正在和人力资源社会保障部研究对农民工工资保证金实行差异化管理。

他并称，中央财政将落实好PPP财政支持政策，使PPP基金、财政奖补等政策落到实处，在已经推出两批示范项目的基础上，继续增加示范项目，督促项目加快落地。并畅通民营企业参与的通道，使民间投资通过PPP方式真正有效进入公共产品和服务供给市场。

对于融资难问题，国家发改委副主任张勇在同一场合称，一方面要进一步增加企业贷款抵押的能力，进一步拓展抵押的品种。另一方面，要给企业提供更多的直接融资渠道，包括上市和发行企业债券等，使企业融资能多元化、多渠道。

他还指出，像有的地方政府，如福建、江西等地专门拿出预算内资金，组建应急周转基金，帮助企业实现连连贷、续贷通、无间贷，值得借鉴。

工信部副部长冯飞则建议，要解决企业贷款难问题需加强融资担保来为企业信用增值；开发适合中小企业创新的金融产品，在更大的范围推广应收账款质押融资服务；设立国家中小企业发展基金，通过政策性引导、市场化运作，带动社会资本参与，支持种子期、初创期成长型中小企业。（完）