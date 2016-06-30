后期全国财政收入形势不乐观 实现全年预算目标需较大努力--楼继伟

路透北京6月30日 - 中国财政部长楼继伟表示，经济下行压力仍然较大。从目前情况看，后期全国财政收入形势不容乐观，实现全年预算目标需要付出较大努力。

人民日报周四援引他在十二届全国人大常委会第二十一次会议上作2015年中央决算报告时指出，要发挥好积极财政政策的作用，地方政府禁止各种变相、违规举债和担保行为，强化地方政府债务监督，所有政府债务都要分类纳入预算，定期向社会公开债务限额、举借、使用、偿还等情况，主动接受本级人大和社会监督。

他表示，2015年扩大了结构性减税范围，实行普遍性降费，清理规范涉企收费，全面清理结转结余，全国财政收回存量资金3,880亿元人民币，按照国务院要求和有关制度规定，统筹安排用于新增中央投资及棚户区改造、城市基础设施建设等经济社会发展重点领域。

“接下来要加快财税体制改革。密切跟踪全面推开营改增试点运行情况，加强对企业的指导和服务，及时解决改革中遇到的问题，确保所有行业税负只减不增。”楼继伟称。

要落实中央和地方增值税收入划分过渡方案，保持现有财力格局总体稳定，充分调动地方积极性；推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革，出台改革指导意见，并选取部分领域率先启动改革试点。

中国今年前5个月累计，全国一般公共预算收入69,880亿元，同比增长8.3%；全国一般公共预算支出66,528亿元，同比增长13.6%。2015年全年财政收支增速则分别为8.4%和15.8%。

关于地方债的问题，楼继伟表示，将加强地方政府债务管理，进一步完善地方政府债券发行管理制度，提高债券流动性。加快建立权责发生制政府综合财务报告制度，全面分析和评估债务风险状况，对高风险地区进行预警并督促建立债务风险化解和应急处置机制；加快推进地方融资平台公司市场化转型。

同时，要切实履行政府债务偿还责任，妥善处理存量债务，坚决禁止各种变相、违规举债和担保行为。地方政府只能通过发行政府债券方式举债和为外债转贷提供担保，除此之外不得以任何方式举债，也不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。对地方政府违法违规举债或担保，以及违反规定替企业偿债的，责令改正，并严格按照预算法规定追究地方政府相关负责人的责任，处理结果向社会公开。

数据显示，2015年，中央一般公共预算收入69,267.19亿元，为预算的100.1%。加上年初从中央预算稳定调节基金调入1,000亿元，收入总量为70,267.19亿元。中央一般公共预算支出80,639.66亿元，完成预算的99%。加上补充中央预算稳定调节基金827.53亿元，支出总量为81,467.19亿元。收支总量相抵，中央财政赤字11,200亿元，与预算持平。（完）