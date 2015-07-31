中国新旧动力不足并存 财政政策成经济回升关键--申万宏源

路透北京7月31日 - 针对周四中共中央政治局会议内容，中国申万宏源证券宏观研究组撰写的报告认为，本次会议强调了对股灾后危机应对和风险管控意识。目前新旧动力不足并存，经济回升仍需要政策支持。预计下半年的宏观政策仍将维持宽松基调，财政政策成为下半年总需求回升的关键，宽松货币方向不变。

财政政策方面，预计下半年会继续加快推进重大工程建设，推动PPP模式引导民间投资，加强政策性银行“第二财政”的作用支持信用扩张，地方债发行力度有可能超预期。盘活存量财政资金成为积极财政政策的重要抓手，赤字规模或进一步扩大。

货币政策方面，未来将以对冲性的降准和定向降准为主，预计降准空间至少150BP。另外，下半年将加大对重点领域和薄弱环节的定向支持，重点转向促进信用扩张。

报告并认为，第六次西藏工作座谈会召开在即，本次会议亦对西藏问题做了重要部署，预计“十三五”期间，西藏发展的思路将着力于2020年建成小康社会，一是基建，二是民生，预计将完成一万亿固定资产投资。

以下为申万宏源证券对比430政治局会议内容，评论全文如下：

中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，研究进一步推进西藏经济社会发展和长治久安工作，决定设立中央统一战线工作领导小组。中共中央总书记习近平主持会议。

点评：

一、新旧动力不足并存，经济回升仍需要政策支持

本次会议对经济的判断是“上半年经济增长与预期目标相符，主要经济指标有所回升，结构调整继续推进，农业形势持续向好，发展活力有所增强”。与430政治局会议相比，没有描述全面深化改革的推进情况。

对于经济面临的困难，会议认为“经济下行压力依然较大，一些企业经营困难，经济增长新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾依然突出”。这里突出强调了经济增长新动力不足和旧动力减弱两方面问题。

而在430政治局会议里，则表述为“一些新的增长点破茧而出”和“新的增长动力正在形成之中”，对增长动力究竟有多大力量，并没有表述，而本次会议指出了经济增长新动力不足的问题。

这与我们对经济的判断一致，上半年经济回稳但内生增长动力仍弱，经济回升仍需要政策支持。二季度GDP增速持平于2015年一季度的7.0%，增速仍创6年来新低；但相比于一季度，经济增长回稳，经济增速弱中企稳，随着稳增长政策效果的显现，下半年有望企稳回升。

上半年通胀低位平稳，PPI连续40个月负增长，并且降幅进一步扩大，持续呈现通货紧缩状态，未来至少六个月内难有实质性改变，仍在拖累企业利润，影响企业投资。外贸活动指数处于低位，进口低迷状况仍未取得实质改观。虽然需求结构、生产结构、企业组织结构、产品结构、商业模式发生幅度较大的调整，新的增长动力出现但很弱，投资和出口等旧增长动力对经济的拉动力在减弱。面对新旧动力不足并存的特殊时期，如何利用好新旧双轮，是下一步经济增长的关键。

二、保持战略定力，化解矛盾危机

本次会议与此前会议不同的一点，是对危机应对和风险管控意识的强调。会议指出，既要保持战略定力，持之以恒推动经济结构战略性调整；又要树立危机应对和风险管控意识，及时发现和果断处理可能发生的各类矛盾和风险。还要用发展的眼光看待问题，新发展阶段产生的问题可以灵活解决。

我们认为，这是对本次股票市场剧烈下跌影响的反思。这不仅局限于资本市场，可以外推到经济发展各方面，要精准分析和深入判断经济发展趋向、基本特征和各方面影响，提高政策质量和可操作性，扎紮实实把事情办好。

三、宏观政策仍将维持宽松基调

会议指出，要坚持以经济建设为中心，保持宏观政策连续性和稳定性。我们认为，下半年的宏观政策仍将维持宽松基调，财政政策成为下半年总需求回升的关键，宽松货币方向不变。

财政政策方面，“坚持积极的财政政策不变调，保持公共支出力度，继续减轻企业负担，引导和撬动更多民间资金增加投入”。上半年财政政策不够积极，一是受43号文等对地方债务进行清理整顿，二是地方债务到期压力。另外还有一些非经济因素，导致地方缺乏投资的意愿和动力。这些制约因素，已通过放宽制度和加强督导的方式，逐一攻破。

通过为改革设置过渡期，暂缓43号文和62文的推行，消除地方对于资金的困扰。两批各1万亿的债务置换有助于解决地方政府的燃眉之急。通过延长债务久期转为期限置换，通过将间接融资方式改为直接融资，从而降低地方债务潜在风险。62号文被《国务院关于税收等优惠政策相关事项的通知》（国发25号文）中止执行，分别从过去已出台政策、以后新出台政策和专项清理工作的时间点上留出了缓冲空间，专项清理的时间点待最后确定，税收优惠可继续。

预计下半年会继续加快推进重大工程建设，推动PPP模式引导民间投资，加强政策性银行“第二财政”的作用支持信用扩张，地方债发行力度有可能超预期。财政政策要做到真正的积极发力，一要包括稳增长投资和降税清费的“加力”，二要包括财政存量资金的使用“增效”。

目前发改委项目审批明显加快，5月18日以来，发改委共批复4,500亿元基建项目，正式允许企业债借新还旧，督导组督导也有助于地方政府加快项目的落实。在当前财政收入增速明显放缓，土地收入大幅缩减，财政收支矛盾突出的情况下，盘活存量财政资金成为积极财政政策的重要抓手，国务院常务会议已多次强调盘活财政存量资金。7月6日财政部副部长朱光耀表示要实施积极的财政政策，适当扩大财政赤字，或意味着赤字规模进一步扩大。

货币政策方面，会议强调，稳健的货币政策要松紧适度，保持合理的流动性，提高服务实体经济能力和水平。我们认为，在三元悖论中，我们选择的是货币政策独立性，通过降息来改变实际利率过高；通过降准，来对冲可能的不确定和美国加息预期导致的资金外流。

我们去年10月份提出4次降息，6次降准，实际4次降息。我们预计年底CPI将达到2.0%左右，而一年期存款基准利率已由3%下降至2%，降息空间已不大。未来将以对冲性的降准和定向降准为主，预计降准空间至少150BP。另一方面，货币政策传导渠道不通畅，融资成本高居不下，为支持实体经济的金融资源配置，下半年将加大对重点领域和薄弱环节的定向支持，重点转向促进信用扩张。

新增长动力方面，会议强调，加快实施创新驱动发展战略，促进大众创业、万众创新，创造良好市场环境，在优胜劣汰、竞争合作中增强企业活力。未来的创新驱动，一个是以体制创新推动科技创新，另一个是进一步发展新兴产业，推动产业结构迈向中高端。通过财政贴息、加速折旧、化解产能过剩、支持企业兼并重组等措施推动“中国制造2025”的实施，加快从制造大国转向制造强国。

民生问题在本次会议上重提。民生问题被一些地区忽视，不能因为财政收入或资金来源困难就对解决民生问题产生不积极的情绪。要切实加强民生保障，把保障就业放在突出位置，高度重视做好扶贫开发工作，格外关注低收入人群、失业人员、残障人群等的基本生活保障。

四、高度重视西藏工作，开创西藏工作新局面

本次会议对西藏问题做了重要部署。会议强调，必须坚持党的治藏方略，把维护祖国统一、加强民族团结作为工作的着眼点和着力点，坚持把改善民生、凝聚人心作为经济社会发展的出发点和落脚点，以基础设施、特色优势产业、生态保护与建设为重点。

改革开放以来先后召开了五次西藏工作会议，制定了一些了特殊优惠政策和扶持措施，对加快西藏开发、稳定西藏局势起到了巨大推动作用。今年九月一日将迎来西藏自治区成立50周年，目前西藏正处于发展与稳定的最好时期。

我们认为，第六次西藏工作座谈会召开在即，重点关注六个“重要”、一个“目标”和一个“关键”。六个“重要”是指，西藏作为重要的国家安全屏障、重要的生态安全屏障、重要的战略资源储备基地、重要的高原特色农产品基地、重要的中华民族特色文化保护地、重要的世界旅游目的地。

一个目标是指确保西藏到2020年同全国一道实现全面建成小康社会宏伟目标。一个关键是指发展，要继续加强全区基础设施建设,稳步提升农牧业发展水平,加快发展特色优势产业,加强生态环境保护,进一步提高对外开放水平,切实增强西藏自我发展能力。我们预计“十三五”期间，西藏发展的思路将着力于2020年建成小康社会，一是基建，二是民生，预计将完成一万亿固定资产投资。（完）

(发稿 王蕾；审校 杨淑祯)

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