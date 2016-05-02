中国财政部：持有政策性金融债和质押式买入返售产品利息免征增值税

路透北京5月2日 - 在5月起全面实施营改增前，中国财政部、税务总局发布通知明确，质押式买入返售金融商品、持有政策性金融债券属于金融同业往来利息收入，将不在增值税征收范围内。

在财政部未明确相关细则前，市场人士曾担心，营改增后，政策性金融债及其他金融债利息收入需缴纳增值税，这将扩大国债与政策性金融债及国债与信用债之间的利差。同时若买入返售债券利息收入收取增值税，势必将提高机构融资成本。

刊登在税务总局网上的《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》并明确，享受免征增值税的一年期及以上返还本利的人身保险包括其他年金保险，其他年金保险是指养老年金以外的年金保险。

该通知并指出，农村信用社、村镇银行、农村资金互助社、由银行业机构全资发起设立的贷款公司、法人机构在县（县级市、区、旗）及县以下地区的农村合作银行和农村商业银行提供金融服务收入，可以选择适用简易计税方法按照3%的征收率计算缴纳增值税。

另一份补充文件《关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》亦于近日发出，指出劳务派遣既可以选择差额征收政策，亦可选择以取得的全部价款和价外费用为销售额，按照一般计税方法计算缴纳增值税。

该文件同时明确一般纳税人支付的道路、桥、闸通行费，暂凭取得的通行费发票计算可抵扣的进项税额。

中国于5月1日起全面实施营改增，试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围，确保所有行业税负只减不增。（完）

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