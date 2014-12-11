财政部：11月财政收入同比增9.1% 财政支出增长0.8%

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京12月11日 - 中国财政部周四公布数据显示，11月全国财政收入9,953亿元人民币，同比增长9.1%，比10月回落0.3个百分点；其中中央财政收入同比增长12.1%，地方财政收入增长6.4%。
财政部网站刊登的新闻稿称，当月全国财政支出12,759亿元，同比增长0.8%。中国1-11月累计财政收入同比同比增长8.3%，财政支出增长10.1%。
新闻稿称，11月财政收入财政收入增幅继续回升，主要是部分金融机构上缴中央财政的国有资本经营收入增加，以及前期出口退税进度较快、当月出口退税相应减少。
而地方财政收入维持下半年以来增幅偏低态势，比去年同期增幅明显回落，主要受房地产相关税收增幅回落等因素影响。（完）
欲览详情，请点击财政部网站链接 here
(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。