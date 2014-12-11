版本:
中国
中国财经 | 2014年 12月 11日 星期四 10:33 BJT

财政部：11月财政收入同比增9.1% 财政支出增长0.8%

路透北京12月11日 - 中国财政部周四公布数据显示，11月全国财政收入9,953亿元人民币，同比增长9.1%，比10月回落0.3个百分点；其中中央财政收入同比增长12.1%，地方财政收入增长6.4%。

财政部网站刊登的新闻稿称，当月全国财政支出12,759亿元，同比增长0.8%。中国1-11月累计财政收入同比同比增长8.3%，财政支出增长10.1%。

新闻稿称，11月财政收入财政收入增幅继续回升，主要是部分金融机构上缴中央财政的国有资本经营收入增加，以及前期出口退税进度较快、当月出口退税相应减少。

而地方财政收入维持下半年以来增幅偏低态势，比去年同期增幅明显回落，主要受房地产相关税收增幅回落等因素影响。（完）

欲览详情，请点击财政部网站链接 here

(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐