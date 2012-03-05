中国今年预算赤字低於去年实际水平

路透北京/上海3月5日电---中国财政部周一称,2012年全国财政预算赤字规模为8,000亿元人民币,约相当国内生产总值(GDP)的1.5%,预算赤字规模低於去年实际水平.

财政部在中央和地方预算草案报告中称,2012年预算全国财政收入113,600亿元,增长9.5%,加上从中央预算稳定调节基金调入2,700亿元,可安排的收入总量为116,300亿元;今年预算全国财政支出124,300亿元,增长14.1%.