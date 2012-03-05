中国今年预算赤字低於去年实际水平

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
* 2012年全国预算赤字8,000亿元,约占CDP的1.5%
* 今年预算赤字较去年实际水平下降
* 今年中央国债余额限额8.27万亿元
* 今年财政部代发地方债规模2,500亿元,高於去年
路透北京/上海3月5日电---中国财政部周一称,2012年全国财政预算赤字规模为8,000亿元人民币,约相当国内生产总值(GDP)的1.5%,预算赤字规模低於去年实际水平.
财政部在中央和地方预算草案报告中称,2012年预算全国财政收入113,600亿元,增长9.5%,加上从中央预算稳定调节基金调入2,700亿元,可安排的收入总量为116,300亿元;今年预算全国财政支出124,300亿元,增长14.1%.
2011年全国财政收入为10.37万亿元,财政支出10.89万亿元,加上中央预算稳定调节基金调整以及地方财政结转等,当年收支相抵赤字规模约8,500亿元.
报告显示,2012年预算中央财政预算赤字5,500亿元,地方财政赤字为2,500亿元.
报告并称,2012年预算中央财政国债余额限额82,708.35亿元;此外今年财政部代发地方政府债规模为2,500亿元,较去年的2,000亿元增长25%.
2011年中央财政国债余额为72,044.51亿元.
财政部在报告中还指出,今年将严格控制地方政府新增债务.(完)
--发稿 李文科/曹巍浩/边竞; 审校 丁淑琴
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