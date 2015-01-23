国务院：实行中期财政规划管理 按照三年滚动方式编制

路透北京1月23日 - 为加快建立现代财政制度、改进预算管理和控制，中国国务院周五发文指出，实行中期财政规划管理，按照三年滚动方式编制，对未来三年重大财政收支情况进行分析预测。

政府网刊登的国务院关于实行中期财政规划管理的意见并称，强化约束机制，强化中期财政规划对年度预算编制的约束，年度预算编制必须在中期财政规划框架下进行。

“中期财政规划按照三年滚动方式编制，第一年规划约束对应年度预算，后两年规划指引对应年度预算。年度预算执行结束后，对后两年规划及时进行调整，再添加一个年度规划，形成新一轮中期财政规划。”意见并提到，凡是涉及财政政策和资金支持的部门、行业规划，都要与中期财政规划相衔接。

中期财政规划是中期预算的过渡形态，是在对总体财政收支情况进行科学预判的基础上，重点研究确定财政收支政策，做到主要财政政策相对稳定，同时适时研究调整，使中期财政规划渐进过渡到真正的中期预算。

意见从四部分阐述了中期财政规划的内容，其中包括预测现行政策下财政收支，分析现行财政收支政策问题，制定财政收支政策改革方案以及测算改革后财政收支情况。

“当前，我国经济社会发展面临的国内外环境错综复杂，财政可持续发展面临较多挑战，财政收入增速下降，与支出刚性增长矛盾进一步加剧。”意见称，现行支出政策支出结构固化僵化，地方政府性债务存在一定风险隐患；专项规划、区域规划与财政规划衔接不够，不利于预算统筹安排。

意见提到，财政部牵头编制全国中期财政规划，各部门应结合国民经济和社会发展五年规划纲要及相关专项规划、区域规划的实施，研究未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项，并测算收支数额，及时提交财政部汇总平衡。

“同时，各部门还要编制部门三年滚动财政规划，按照部门预算管理有关规定执行。”意见称。

国务院办公厅周三曾发布通知，明确从2015年起各级财政开始编制三年滚动预算，地方各级政府不得新设各种形式的偿债准备金；确需偿债的，一律编制三年滚动预算并分年度纳入预算安排。（完）

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(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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