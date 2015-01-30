财政部：2014年全国财政收入增长8.6% 财政支出增8.2%

融创中国称非主动谋求金科股份控制权 将再增持至少2,000万股

路透上海5月9日 - 融创中国旗下的天津聚金物业管理等三公司表示，持有金科股份是基于对其投资价值的认可，并非主动谋求上市公司控制权。未来12个月内，将根据金科股价情况、业务发展等，继续增持金科股份不少于2,000万股。