财政部：2014年全国财政收入增长8.6% 财政支出增8.2%

中国继续对原产于日美欧进口氯丁橡胶征收反倾销税 期限五年
路透北京5月9日 - 中国商务部称，将自周三(10日)起，对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶继续征收反倾销税，实施期限五年。
路透北京1月30日 - 中国财政部周五公布，2014年全国一般公共财政收入增长8.6%，比2013年回落1.6个百分点；全国一般公共财政支出增长8.2%，比2013年回落2.7个百分点。
财政部网站刊登的新闻稿称，财政收入增速回落主要受到工业生产等指标增速放缓、工业生产者出厂价格下降、房地产市场调整、扩大营改增试点范围等因素的影响。
数据显示，去年全国一般公共财政收入140,350亿元人民币，其中中央和地方分别增长7.1%和9.9%。
去年全国一般公共财政支出151,662亿元，中央和地方分别增长10.2%和7.8%。（完）
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(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透上海5月9日 - 中国股市沪综指周一收跌0.79%。沪深证交所融资融券余额当日减少48亿元人民币，连续两日下降；两市两融余额为9,030.3亿元，创两个半月新低。