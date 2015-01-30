2014年财政收入增长勉强达标受益于金融业贡献 但收支形势严竣（更新版）

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路透北京1月30日 - 中国经济下行压力不减在2014年度财政收支报告中有所体现，金融业对勉强完成全年财政收入目标功不可没；支出增幅的收敛亦显示财政收支矛盾在加剧，12月仅1.2%的支出增幅也显示中国强势反腐等多种因素对年底突击花钱的遏制。

根据财政部周五公布的2014年财政收支报告，当年实现财政收入14.03万亿元人民币，增长8.6%，略超年初的预算目标8%；全年支出规模15.16万亿元，较预算15.30万亿元略有收敛，而8.2%的支出增幅亦远低于年初预算支出目标9.5%。

财政部称，2014年，全国一般公共财政收入增长8.6%，比2012、2013年分别回落4.3个和1.6个百分点。主要影响因素包括工业生产、消费、投资、进出口、企业利润等指标增幅均不同程度回落，增值税、营业税、进口环节税收、企业所得税等主体税种增幅相应放缓。

同时工业生产者出厂价格（PPI）持续下降，影响以现价计算的财政收入增长。房地产市场调整影响扩大，商品房销售额明显下滑，与之相关的房地产营业税、房地产企业所得税、契税、土地增值税等回落较多。扩大营改增试点范围等政策，在减轻企业负担的同时，对财政形成减收。

而在诸多的不利因素中，金融业无疑是完成年度财政收入目标功不可没。

数据显示，2014年营业税17,782亿元，同比增长3.2%;金融业营业税3,817亿元，增长20.3%;企业所得税24,632亿元，同比增长9.8%;金融业企业所得税7,529亿元，增长20%。

非税收入21,192亿元，同比增加2,513亿元，增长13.5%。其中，中央非税收入同比增加899亿元，增长25.3%，主要是部分金融机构上缴国有资本经营收入增加。

中央一般公共财政收入增长7.1%，其中前三季度增长6%，第四季度受部分金融机构上缴国有资本经营收入增加等影响，中央收入增幅回升到11.2%。

中国月度财政收入与支出增速走势图：link.reuters.com/saz83w

**今年收支形势更严竣**

而2014年地方财政收入的增幅下降，并自2003年以来首次回落至个位数增长，亦引发市场对庞大规模的地方政府债务的担忧。

财政部数据显示，地方一般公共财政收入增长9.9%，自2003年以来首次回落至个位数增长，其中一、二、三季度增幅逐季回落，分别为11.8%、10.5%、7.6%，第四季度受房地产相关税收有所回升等影响，地方收入增幅回升到9.5%。

截至2013年6月底，地方政府负有偿还责任的债务108,859.17亿元人民币，负有担保责任的债务26,655.77亿元，可能承担一定救助责任的债务43,393.72亿元。目前中国政府性债务风险总体可控，但有的地方也存在一定的风险隐患。

中国财政部财科所税收专家孙钢就表示，2014年经济环境不好的情况下完成预算目标实属不易，年底支出增幅放缓一方面与前几个月政府加大投资，支出增加较快有关，另一方面也显示政府在遏制年底突击花钱上见到成效。

“从各方反馈的情况看，今年的财政形势还是比较严峻，既要扩大减税的范围和规模，刚性支出又必须保障。”孙钢称。

另一位不愿具名的财税部门官员也表示，2014年的收入目标完成的很勉强，包括让烟草和金融企业将企业所得税提前缴纳。

根据企业所得税法规定，企业所得税分月或者分季预缴。企业应当自年度终了之日起五个月内，向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。

中国国家发改委宏观研究院副院长陈东琪此前接受路透专访时就提到，今年强调积极财政政策更有力度意味着赤字规模可能会扩大，预计赤字率会由上年的2.1%提高2.3%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

2014年全年 8.6 8.2

12月 13.3 1.2

11月 9.1 0.8

10月 9.4 -5.7

9月 6.3 9.1

8月 6.1 6.2

7月 6.9 9.6

6月 8.8 26.1

5月 7.2 24.6

4月 9.2 1.1

3月 5.2 22.3

1-2月 11.1 6

2013年全年 10.1 10.9

11月 15.9 4.1

10月 16.2 21.9

9月 13.4 10.1

8月 9.2 6.5

7月 11 -1.8

6月 12.1 3

5月 6.2 12

4月 6.1 18

3月 6.1 7.2

1-2月 7.2 15.7

2012全年 12.8 15.1

11月 21.9 6.7

10月 13.7 6.7

9月 11.9 16.6

8月 4.2 11.7

7月 8.2 37.1

6月 9.8 17.7

5月 13.1 10.8

4月 6.9 8

3月 18.7 34.7

2012年1-2月 13.1 32.8

2011全年 24.8 21.2

注：自2013年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出单月同比变动均为路透根据历史数据计算得出，但从今年5月开始恢复公布单月数据。2014年12月单月数据亦为路透计算。（完）

(发稿 沈燕/侯向明； 审校 林高丽)

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