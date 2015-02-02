中国改革完善财政转移支付 将一般性转移支付占比提高到60%以上

路透北京2月2日 - 针对中央和地方转移支付制度存在的问题和不足，中国国务院发布关于改革和完善中央对地方转移支付制度的意见，明确清理整合一般性转移支付，建立一般性转移支付稳定增长机制，逐步将一般性转移支付占比提高到60%以上。

中国政府网刊登的意见指出，合理划分中央事权、中央地方共同事权和地方事权，强化中央在国防、外交、国家安全、全国统一市场等领域的职责，强化省级政府统筹推进区域内基本公共服务均等化的职责，建立事权与支出责任相适应的制度。

在完善一般性转移支付制度的同时，着力清理、整合、规范专项转移支付，严格控制专项转移支付项目和资金规模，增强地方财政的统筹能力。

意见明确，属于中央事权的，由中央全额承担支出责任，原则上应通过中央本级支出安排，由中央直接实施；随着中央委托事权和支出责任的上收，应提高中央直接履行事权安排支出的比重，相应减少委托地方实施的专项转移支付。

属于中央地方共同事权的，由中央和地方共同分担支出责任，中央分担部分通过专项转移支付委托地方实施。属于地方事权的，由地方承担支出责任，中央主要通过一般性转移支付给予支持，少量的引导类、救济类、应急类事务通过专项转移支付予以支持，以实现特定政策目标。

意见提出要从严控制专项转移支付，取消专项转移支付中政策到期、政策调整、绩效低下等已无必要继续实施的项目。逐步取消竞争性领域专项转移支付。

逐步改变以收定支专项管理办法。结合税费制度改革，完善相关法律法规，逐步取消城市维护建设税、排污费、探矿权和采矿权价款、矿产资源补偿费等专款专用的规定，统筹安排这些领域的经费。

中国在1994年实行分税制财政管理体制以来逐步建立了财政转移支付制度，但与建立现代财政制度的要求相比，现行中央对地方转移支付制度存在的问题和不足也日益凸显，突出表现在：受中央和地方事权和支出责任划分不清晰的影响，转移支付结构不够合理；一般性转移支付项目种类多、目标多元，均等化功能弱化，转移支付管理漏洞较多、信息不够公开透明等。（完）

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(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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