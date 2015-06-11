中国5月财政收入增速放缓 资金提前预拨导致支出增速亦骤降（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京6月11日 - 工业萎靡不振加上房地产不景气，导致中国前五个月财政收入增速持续偏低；而部分重点支出提前预拨，亦拖累5月财政支出增速再度降至低谷。
财政部周四公布，5月全国一般公共预算收入14,355亿元人民币，同比增长5%，扣除11项政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长3.4%。
“总的看，1-5月全国一般公共预算收入呈增幅偏低的态势，增幅比去年同期回落5.7个百分点。”新闻稿指出，财政收入增幅偏低的原因包括进口大宗商品价格大幅下滑、工业增长放缓、出口退税额增加较多以及房地产相关税收普遍减少等。
财政部表示，今年后几个月将继续实行结构性减税和普遍性降费，严禁采取“空转”等方式虚增财政收入。
中国5月出口同比小跌2.5%，进口大幅萎缩17.6%，反映外需仍然偏弱而内需迟迟不见改善，二季度经济增速跌破7%的几率增大。中国央行周二将2015年国内生产总值(GDP)基准预测略下调至7%，其他主要经济指标较去年底亦全面下调。
财政部并称，5月全国一般公共预算支出13,124亿元，比上年同月增长2.6%，增速较上月创下的33.2%的近三年高点急剧回落；若扣除部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长仅有区区1.6%。
“主要是前几个月提前预拨了部分重点支出。”财政部在新闻稿中解释称。
稳投资无疑是中国稳增长的关键一环。国家发改委周三批复铁路、民航等七个项目，累计投资1,267.2亿元人民币。据统计，截至6月10日，今年上半年发改委批复基建项目总投资额已超过7,200亿元。
而为了盘活财政存量资金，昨日国务院常务会议亦决定自2016年起，对上年末财政存量资金较大的地区和部门，适当压缩下年财政预算规模；并对地区和部门结余资金及连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹用于重点建设。
1-5月累计，全国一般公共预算收入同比增长5%，预算支出增长11.1%；同期，国有土地使用权出让收入同比下降40.1%，相关收入安排的支出同比下降23.4%。
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：
财政收入 财政支出
5月 5.0 2.6
4月 8.2 33.2
3月 5.8 4.4
2015年1-2月 3.2 10.5
2014年全年 8.6 8.2
12月 13.3 1.2
11月 9.1 0.8
10月 9.4 -5.7
9月 6.3 9.1
8月 6.1 6.2
7月 6.9 9.6
6月 8.8 26.1
5月 7.2 24.6
4月 9.2 1.1
3月 5.2 22.3
1-2月 11.1 6
2013年全年 10.1 10.9
11月 15.9 4.1
10月 16.2 21.9
9月 13.4 10.1
8月 9.2 6.5
7月 11 -1.8
6月 12.1 3
5月 6.2 12
4月 6.1 18
3月 6.1 7.2
1-2月 7.2 15.7
2012全年 12.8 15.1
11月 21.9 6.7
10月 13.7 6.7
9月 11.9 16.6
8月 4.2 11.7
7月 8.2 37.1
6月 9.8 17.7
5月 13.1 10.8
4月 6.9 8
3月 18.7 34.7
2012年1-2月 13.1 32.8
2011全年 24.8 21.2
注：自2013年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出单月同比变动均为路透根据历史数据计算得出，但从今年5月开始恢复公布单月数据。2014年12月单月数据亦为路透计算。（完）
欲览详情，请点击财政部网站链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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