中国5月财政收入增速放缓 资金提前预拨导致支出增速亦骤降（更新版）

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路透北京6月11日 - 工业萎靡不振加上房地产不景气，导致中国前五个月财政收入增速持续偏低；而部分重点支出提前预拨，亦拖累5月财政支出增速再度降至低谷。

财政部周四公布，5月全国一般公共预算收入14,355亿元人民币，同比增长5%，扣除11项政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长3.4%。

“总的看，1-5月全国一般公共预算收入呈增幅偏低的态势，增幅比去年同期回落5.7个百分点。”新闻稿指出，财政收入增幅偏低的原因包括进口大宗商品价格大幅下滑、工业增长放缓、出口退税额增加较多以及房地产相关税收普遍减少等。

财政部表示，今年后几个月将继续实行结构性减税和普遍性降费，严禁采取“空转”等方式虚增财政收入。

中国5月出口同比小跌2.5%，进口大幅萎缩17.6%，反映外需仍然偏弱而内需迟迟不见改善，二季度经济增速跌破7%的几率增大。中国央行周二将2015年国内生产总值(GDP)基准预测略下调至7%，其他主要经济指标较去年底亦全面下调。

财政部并称，5月全国一般公共预算支出13,124亿元，比上年同月增长2.6%，增速较上月创下的33.2%的近三年高点急剧回落；若扣除部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长仅有区区1.6%。

“主要是前几个月提前预拨了部分重点支出。”财政部在新闻稿中解释称。

稳投资无疑是中国稳增长的关键一环。国家发改委周三批复铁路、民航等七个项目，累计投资1,267.2亿元人民币。据统计，截至6月10日，今年上半年发改委批复基建项目总投资额已超过7,200亿元。

而为了盘活财政存量资金，昨日国务院常务会议亦决定自2016年起，对上年末财政存量资金较大的地区和部门，适当压缩下年财政预算规模；并对地区和部门结余资金及连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹用于重点建设。

1-5月累计，全国一般公共预算收入同比增长5%，预算支出增长11.1%；同期，国有土地使用权出让收入同比下降40.1%，相关收入安排的支出同比下降23.4%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

5月 5.0 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2

12月 13.3 1.2

11月 9.1 0.8

10月 9.4 -5.7

9月 6.3 9.1

8月 6.1 6.2

7月 6.9 9.6

6月 8.8 26.1

5月 7.2 24.6

4月 9.2 1.1

3月 5.2 22.3

1-2月 11.1 6

2013年全年 10.1 10.9

11月 15.9 4.1

10月 16.2 21.9

9月 13.4 10.1

8月 9.2 6.5

7月 11 -1.8

6月 12.1 3

5月 6.2 12

4月 6.1 18

3月 6.1 7.2

1-2月 7.2 15.7

2012全年 12.8 15.1

11月 21.9 6.7

10月 13.7 6.7

9月 11.9 16.6

8月 4.2 11.7

7月 8.2 37.1

6月 9.8 17.7

5月 13.1 10.8

4月 6.9 8

3月 18.7 34.7

2012年1-2月 13.1 32.8

2011全年 24.8 21.2

注：自2013年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出单月同比变动均为路透根据历史数据计算得出，但从今年5月开始恢复公布单月数据。2014年12月单月数据亦为路透计算。（完）

欲览详情，请点击财政部网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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