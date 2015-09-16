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中国财经 | 2015年 9月 16日 星期三 12:16 BJT

中国清理财政沉淀资金2000多亿 重点调整使用方向--发改委官员

路透北京9月16日 - 中国国家发改委固定资产投资司司长许昆林周三称，中国清理的财政沉淀资金只有2,000多亿元人民币，重点是调整使用方向。

他在国新办新闻会回答路透记者有关提问时表示，据其了解，清理财政的沉淀资金是两千多亿，而且在抓紧安排，重点是调整使用方向，主要用在一些重大的工程建设，包括民生工程。

他并称，中国PPP(政府和社会资本合作)项目推进存在落地难的问题，很多项目回报不理想社会资本进入比较困难。

路透本周一曾引述消息人士称，中国当局已收回高达一万亿元人民币(1,570亿美元)的地方闲置财政存量资金，目前中国当局正在寻找刺激经济成长的方式。(完)

(发稿 沈燕；撰写 王蕾；审校 张喜良)

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