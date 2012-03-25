财政状况好才利于改善民生--官员

人民币放量收贬 两会临预期趋稳料续跌空间有限
路透上海/北京2月21日 - 人民币兑美元即期周二放量收贬，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近后有自营盘止盈，且有大行适度提供流动性，汇价跌幅缩减，成交量扩增。中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。
路透广州3月25日电---中国财政部副部长李勇周日公开回应税收增幅连年超国内生产总值(GDP)增速的热点,表示只有财政状况好了,改善民生才会有更大空间.
他参加中国经济变革论坛时还指出,过去30多年中国经济保持快速发展,成为税收增长的基础,这是国外许多国家难以理解的.而财政的钱花到何处也很重要.
"比方说教育,这些年免去了学杂费;比方说农民,都享受到了合作医疗保险.这些都需要财政花很多钱."李勇称.
他表示,近些年财政在三农(农业、农民和农民)的支出不断增加,没有健康的财政状况很难做到.
"有农民跟我说,都说天上不能掉馅饼.现在每月我能从政府拿55元养老金,不就是天山掉下的馅饼?"他说.
中国财政部稍早公布,今年1-2月全国财政收入同比增长13.1%至20,918.28亿元人民币,远高於今年中国政府工作报告中今年的经济增速目标7.5%.
2011年全国财政收入为10.37万亿元,同比增长24.8%,这一增速远高於2011年度GDP的同比增速9.2%.(完)
--发稿 毕晓雯; 审校 黄凯
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