财经洞察：中国督促地方加快财政资金使用背后的难言之隐

作者 沈燕

路透北京6月11日 - 中国正用严厉的措辞督促地方政府加快财政资金的使用和预算执行，如果未按规定期限使用将收回预算资金。这在本周公布5月疲弱的贸易及物价等宏观数据后，不难看出中国政府对经济下行压力仍大的焦虑。

与此同时，发改委加快投资项目审批的速度也前所未有，仅周三就公布批复新建商丘至合肥至杭州铁路、海口美兰机场二期扩建等七个项目，累计投资1,267.2亿元人民币。

一方面中央政府声声急令，频频出台诸多稳增长，促改革举措，并派出督查组检查政策落实；但另一方面，官员不作为的报导频频出现，很多改革方案只闻出台鲜见落实，一些已批复的项目也不见开工，以至中央发文督促地方政府尽快把用于稳增长的钱花出去，也折射出中央与地方政府间微妙的博弈。

中国国务院周三召开常务会议，明确推进财政资金统筹使用措施，更好发挥积极财政政策稳增长调结构惠民生作用。决定自2016年起，对上年末财政存量资金较大的地区和部门，适当压缩下年财政预算规模。

究其背后更深刻的原因之一：来自政府推进自身改革所面临的阻力。当简政放权的目录越来越长，当反腐利剑从未停歇，习惯于行政管控的官员们分不清市场与政府管控的边界时，不所为的懒政和庸政自然也成为官场自保的最好良药。

这从中国总理李克强数次强调简政放权，痛批官场恶习，严斥一些部委和地方文件运转流程繁冗、拖沓，亟需进一步简化流程，加快简政放权进程可略见一斑。

原因之二：稳增长扩投资更需要真金白银的资金作支撑。当上一轮扩张政策遗留下的债务窟窿还在不断用债务置换的方式缓解时，新一轮的扩投资项目又能吸引多少资金介入呢？即使中国大力推进PPP方式，但在一些地方政府存在违约先例后，中国力推的PPP模式能吸引到多少资金也值得观察。

中国周三对外宣布再次下达第二批地方政府债券置换存量债务（置换债券）1万亿额度。这是继今年3月财政部下达第一批1万亿元置换债券额度后，中央财政再次出手缓解地方偿债压力。

原因之三：中国正在推进财税体制改革，改革方案只明确要将地方主要税收来源的营业税在今年全部改为增值税，却未确定地方主体税种，这在中央与地方财权，事权未完全理顺的前提下，大量的民生责任仍由地方政府承担，也难免会影响地方政府积极性。

尤其是今年开始执行的新修订预算法，明确提出将政府性债务作为研发指标纳入政绩考核，在经济下行压力仍大的现实面前，地方财力受限，也在一定程度上抑制了地方政府的投资冲动。

刚刚公布的5月份财政收入情况亦显示，5月份财政收入增速在放缓，全国一般公共预算收入比上年同月增长5%；扣除11项政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长3.4%。而地方本级一般公共预算收入同口径增长4%。

支出方面，在4月份加快预算支出加快，支出增幅升至近三年高位33.2%后，5月份支出增幅在扣除部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长只有1.6%。地方一般公共预算支出同口径下降0.1%，主要是前几个月提前预拨了部分重点支出。

新预算对涉及财政预算、决算及地方政府债务等相关内容均做出明确规定，包括建立考核问责机制，把政府性债务作为一个硬指标纳入政绩考核。地方政府对其举借的债务负有偿还责任，中央政府实行不救助原则。（完）

(审校 杨淑祯)

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