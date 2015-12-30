焦点：中国考虑扩大财政赤字 以缓和改革和经济放缓的影响

路透北京12月30日 - 多位政策顾问表示，明年中国可能出现半个世纪以来最大规模的预算赤字，因领导人转而增加政府支出，旨在控制经济的放缓；此前一年来的货币放宽政策成效令人失望。

专家们表示，预计2016年政府可能将预算赤字与国内生产总值(GDP)之比从今年的2.3%提高至3%左右，以帮助缓和结构性改革可能对经济产生的影响。

一些正在为高层领导人准备咨询意见的消息人士表示，在最近召开的明年经济工作计划会议上，为领导人提供的建议中包括扩大财政赤字，以应对削减过剩供应和债务所引起的冲击。不过这些消息人士并不参与最终的政策决定。

“明年的预算赤字比率很可能要提高到3%，或者还要略高一点，不排除随后几年进一步上升的可能，”财政部一位消息人士说。

中国副财长朱光耀上月表示，经济学家应反思调整赤字率红线，部分分析师将此番讲话解读为暗示即将采取更激进的刺激措施。

“为防止经济增长进一步放缓，中国应在明年和未来几年采取更为有力的财政政策，将财政政策当做主要工具，”中国社科院一位颇具影响力的经济学家表示。

今年中国经济增幅将放缓至25年来最低水平7%左右，且通缩压力持续不散，尽管这一年中国多次降息降准，向银行系统注入资金，并放松贷款要求。

内部人士透露，中国政府料将把2016年的经济增长目标定在至少6.5%，与新的五年计划相一致，也就是实现之前宣布的到2020年使国内生产总值(GDP)和人均收入比2010年翻一番的目标。

“在通缩时期，货币政策失效，因为银行不愿放贷，而且企业不愿借款，”CASS分析师表示，并补充称中国政府2016年预算赤字应为GDP的3-4%，以支援减税和基础设施支出。

中国财政部未回复记者的置评请求。

**经济增长新口号**

中央经济工作会议决定，明年经济工作五大任务是：去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。

但这些改革出现成效之前，可能进一步压低经济增长，而且带来失业率上升等风险。

货币政策仍提供支撑作用的同时，中国的新政策口号是“供给侧结构性改革”。

“还是有一些政策宽松的空间。降息的余地不大，明年预料会有一、两次降息，”一位向政府提供咨询建议的经济学家表示。

赤字/GDP比没有完整的官方数据，但中国分析师表示，该比率在1978年中国前领导人邓小平开始改革开放后，就未曾触及过3%。

上次接近3%是在2009年，中国推出4万亿元人民币(6,150亿美元)经济刺激方案，以应对全球金融危机，使当年的赤字比率达到2.8%。当时，有一位副财长曾表示，中国在1960年代赤字/GDP比曾经超过5%。

尽管今年的目标是2.3%，财长楼继伟在3月时表示，在纳入先前预算中未动用的金额后，实际水平可能是2.7%。

“可能会升至约3%。我们必须实施先发制人的政策，并扩大财政支出以支持放缓中的经济，”一位有影响力的经济学家表示。

中国经济、贸易和生产图表： link.reuters.com/fut96s

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