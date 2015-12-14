中国11月财政收入同比增速升至四个月高位 支出保持高增长

路透北京12月14日 - 中国11月财政收入增速回升至四个月高位，支出有所放缓但仍保持较快增长，预算执行力度亦高于去年同期。不过受工业、投资等增速的放缓，今年前11月财政收入增速较去年有所回落。

中国财政部周一公布数据显示，11月全国一般公共预算收入同比增长11.4%，为今年7月以来最高，当月一般公共预算支出同比增速为25.9%，较之前的40个月高位回落，但连续五个月保持高于20%的增速。

“11月财政收入增速回升，支出增速回落但进度快于去年同期，反映财政收入依然承压，稳增长力度未减。”海通证券宏观分析师姜超等在数据公布后表示。

他在点评报告中称，积极财政继续发力。供给侧改革或包含减税，令财政收入雪上加霜，预示2016年赤字率或将大幅上升。

前11个月累计，全国一般公共预算收入同比增长8%，其中，中央财政收入增长6.5%，地方增长9.3%，均较去年同期有所回落。

财政部新闻稿指出，这主要受投资和工业生产增速放缓、一般贸易进口大幅下降、工业生产者出厂价格持续下降以及加大结构性减税和普遍性降费力度等因素影响。

数据显示，11月全国一般公共预算收入中的税收收入8,775亿元，同比增长8.4%。

具体来看，受工业增加值增速回落、工业生产者出厂价格持续下降等影响，国内增值税同比下降0.3%；国内消费税同比增长21.4%，是提高成品油、卷烟消费税增收效应体现；营业税方面，房地产营业税增长17.7%,主要受部分地区商品房销售回暖带动。

企业所得税同比下降6.5%。其中金融业企业所得税下降15%，主要受去年同月基数较高的影响；工业企业所得税下降6.2%，主要受工业企业利润下降的影响。

财政支出上，财政部大力推进财政资金统筹使用，盘活存量，优化支出结构。在财政收入增长放缓的情况下，财政支出进度明显加快，各项重点支出得到较好保障。

1-11月累计，全国一般公共预算支出比去年同期增长18.9%，同口径增长17.4%，为预算的87.6%，比去年同期进度加快5.1个百分点。

分科目支出增速较快的包括，节能环保支出增长35.4%，城乡社区支出增长35.1%，社会保障和就业支出增长21.9%。

全国政府性基金预算收入继续下降，1-11月同比下降26.2%，在地方收入中，国有土地使用权出让收入同比下降29.2%，但11月单月增长7.4%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

11月 11.4 25.9

10月 8.7 36.1

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5.0 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2 （完）