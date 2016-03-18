中国规范非税收入 应全部上缴国库并纳入财政预算管理--财政部

路透北京3月18日 - 中国财政部周五发布政府非税收入管理办法的通知，明确非税收入是政府财政收入的重要组成部分，应当纳入财政预算管理并全部上缴国库，各级财政部门是非税收入的主管部门。

通知明确，根据非税收入不同类别和特点，制定与分类相适应的管理制度。鼓励各地区探索和建立符合本地实际的非税收入管理制度。非税收入管理应当遵循依法、规范、透明、高效的原则。

设立和征收管理方面，通知明确应当依据法律、法规的规定或者按下列管理权限予以批准：行政事业性收费按照国务院和省、自治区、直辖市（以下简称省级）人民政府及其财政、价格主管部门的规定设立和征收。

国有资源有偿使用收入、特许经营收入按照国务院和省级人民政府及其财政部门的规定设立和征收。

国有资产有偿使用收入、国有资本收益由拥有国有资产（资本）产权的人民政府及其财政部门按照国有资产（资本）收益管理规定征收。彩票公益金按照国务院和财政部的规定筹集。中央银行收入按照相关法律法规征收。

非税收入应当全部上缴国库，任何部门、单位和个人不得截留、占用、挪用、坐支或者拖欠。非税收入收缴实行国库集中收缴制度。

非税收入实行分成的，应当按照事权与支出责任相适应的原则确定分成比例，并按下列管理权限予以批准，涉及中央与地方分成的非税收入，其分成比例由国务院或者财政部规定。

根据非税收入不同性质，分别纳入一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算管理。各级财政部门应当按照规定加强政府性基金、国有资本收益与一般公共预算资金统筹使用，建立健全预算绩效评价制度，提高资金使用效率。（完）

欲浏览通知全文，请点选财政部官网(here)