中国1-2月财政收入仅增7.2%（更新版）

中国央行工作论文称需提高汇率灵活性 并对资本流动进行宏观审慎管理
路透北京3月30日 - 中国央行周四称，在“不等边不可能三角”下，中国需在完善跨境资本流动的宏观审慎管理、提高人民币汇率灵活性和加强货币政策的国际协调，才能取得了宏观总体的平衡。
路透北京3月6日 - 受经济成长趋缓以及结构性减税等因素影响，中国1-2月财政收入同比增速仅有7.2%，远低于去年全年水准12.8%。
财政部网站周三刊登新闻稿显示，1-2月财政收入22,426亿元人民币。其中，中央财政收入10,779亿元，同比增幅仅有1.6%；地方财政收入11,647亿元，增长12.9%。
“全国财政收入特别是中央财政收入增幅较低，主要是受经济增长趋缓，实施结构性减税，一般贸易进口增长放缓以及去年年初清缴入库2011年末部分进口税收基数较高等影响，”新闻稿称。
至于地方收入增长，则主要是因为房地产市场成交额增加、相关地方税收增加等。
为巩固去年四季度以来中国经济的复苏势头，积极的财政政策在2013年将继续发力，今年全国财政预算赤字达创纪录的1.2万亿元。业内人士认为,目前中国经济已进入相对平稳的增长周期，相应地财政收入高增长也已逐渐远去，为扶助经济，适度扩大赤字规模因此成为重要选项。
财政部并称，1-2月全国公共财政支出16,105亿元，同比增长15.7%。其中，中央财政支出增长9.2%，地方支出增长16.9%。
事实上，从1月末相继出炉的地方政府工作报告也可以看出，中国整个中东部地区的地方政府2013年财政收入增速目标，普遍在10%左右徘徊。其中上海最低为7.5%，最高的是陕西省为16%。
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览：(资料来源财政部网站)
13年1-2月 2012全年 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月
---------------------------------------------------------------------------------
财政收入 7.2 12.8 21.9 13.7 11.9 4.2 8.2 9.8 13.1 6.9 18.7 13.1
财政支出 15.7 15.1 6.7 6.7 16.6 11.7 37.1 17.7 10.8 8.0 34.7 32.8
(完)
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月30日 - 中国央行周四称，在“不等边不可能三角”下，中国需在完善跨境资本流动的宏观审慎管理、提高人民币汇率灵活性和加强货币政策的国际协调，才能取得了宏观总体的平衡。
路透上海3月30日 - 中国大型地产企业--绿地控股周四宣布，与上海交通大学下属上海交大产业投资管理（集团）公司合资成立交大绿地科技创新公司，此举将为绿地旗下产业及商业办公地产的发展升级及综合产业投资模式注入新动力。
路透北京3月30日 - 中国基金业协会会长洪磊周四表示，各类资产管理业务均必须杜绝资金池业务，杜绝“保底保收益”，严守不“刚性兑付”的底线，回归“卖者尽责”、“买者自负”的受托理财本质。