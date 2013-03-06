版本:
中国
中国财经 | 2013年 3月 6日 星期三 12:46 BJT

中国1-2月财政收入仅增7.2%（更新版）

路透北京3月6日 - 受经济成长趋缓以及结构性减税等因素影响，中国1-2月财政收入同比增速仅有7.2%，远低于去年全年水准12.8%。

财政部网站周三刊登新闻稿显示，1-2月财政收入22,426亿元人民币。其中，中央财政收入10,779亿元，同比增幅仅有1.6%；地方财政收入11,647亿元，增长12.9%。

“全国财政收入特别是中央财政收入增幅较低，主要是受经济增长趋缓，实施结构性减税，一般贸易进口增长放缓以及去年年初清缴入库2011年末部分进口税收基数较高等影响，”新闻稿称。

至于地方收入增长，则主要是因为房地产市场成交额增加、相关地方税收增加等。

为巩固去年四季度以来中国经济的复苏势头，积极的财政政策在2013年将继续发力，今年全国财政预算赤字达创纪录的1.2万亿元。业内人士认为,目前中国经济已进入相对平稳的增长周期，相应地财政收入高增长也已逐渐远去，为扶助经济，适度扩大赤字规模因此成为重要选项。

财政部并称，1-2月全国公共财政支出16,105亿元，同比增长15.7%。其中，中央财政支出增长9.2%，地方支出增长16.9%。

事实上，从1月末相继出炉的地方政府工作报告也可以看出，中国整个中东部地区的地方政府2013年财政收入增速目标，普遍在10%左右徘徊。其中上海最低为7.5%，最高的是陕西省为16%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览：(资料来源财政部网站)

13年1-2月 2012全年 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月

---------------------------------------------------------------------------------

财政收入 7.2 12.8 21.9 13.7 11.9 4.2 8.2 9.8 13.1 6.9 18.7 13.1

财政支出 15.7 15.1 6.7 6.7 16.6 11.7 37.1 17.7 10.8 8.0 34.7 32.8

(完)

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐