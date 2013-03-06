中国1-2月财政收入仅增7.2%（更新版）

为巩固去年四季度以来中国经济的复苏势头，积极的财政政策在2013年将继续发力，今年全国财政预算赤字达创纪录的1.2万亿元。业内人士认为,目前中国经济已进入相对平稳的增长周期，相应地财政收入高增长也已逐渐远去，为扶助经济，适度扩大赤字规模因此成为重要选项。