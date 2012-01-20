中国2011年财政收入增逾两成 突破10万亿元

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
* 2011年财政收入破10万亿元大关
* 同比增幅24.8%,远超GDP增速和年初增8%的目标
* 主要受物价上涨及经济增长等带动
* 去年财政支出增幅21.2%,赤字规模约5,000多亿元
* 2012年财政收入增幅料回落,因经济放缓
路透北京1月20日电---中国2011年仍是个"丰收年",全年财政收入增逾两成,跃上10万亿元人民币大关,继续大幅跑赢年初设定目标和GDP增速.其中经济增长和物价上升是推升中国财力的主因.
但专家们预计,受经济增速下滑的影响,2012年中国财政收入增幅恐难保持上年荣景.
"2011年财政收入总体增长较快,是经济平稳较快增长、物价水平上涨、企业效益较好及将原预算外资金纳入预算管理等因素的综合反映."财政部的新闻稿称.
数据显示,2011年中国财政收入10.37万亿元,较上年增加2.06万亿元,增长24.8%;财政支出则与年初设定相差不多,为10.89万亿元,较上年增长21.2%;当年收支相抵初步测算赤字规模约5,000多亿元.
而根据财政部2011年初的预算安排,财政收入8.97万亿元,增长8%;支出10.02万亿元,增长11.9%;财政收支差额9,000亿元.
**意料中的"超收"**
财政部称,经济增长和价格上升,带动税收增长.去年财政收入中的税收收入89,720亿元,增长22.6%;非税收入14,020亿元,增长41.7%.
同时,企业效益较好带动企业所得税增长,以及政策性增收因素等,都让"超收"在意料之中.
但财政部提到,从全年经济财政走势看,经济增长逐步放缓,企业利润下滑,物价高位回落,特别是四季度後提高个人所得税起征点减收较多,汽车和房地产成交量下降相关税收减少,全国财政收入增长前高後低.
2011年一季度财政收入增幅33.1%,二季度29.6%,三季度降至25.9%,四季度时仅有区区10%.相应的季度GDP增速分别为9.7%,9.5%,9.1%和8.9%.
财政支出方面则按照年初的预算安排,结构进一步优化,加大了对"三农"、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程、文化等的支持力度.
**2012年财收增幅料回落**
展望2012年,分析师预计,受经济增速放缓以及结构性减税等因素影响,今年财政收入恐难继续保持如此高的增幅,并预计赤字规模预计会略低於上年.
一位不具名的资深经济学家就称,目前的数字只是初步的,与此前的预期差不多.而收入超收,支出规模变化不大,也为今年积极财政政策预留空间.
国开证券宏观经济分析师杜征征也认为,2012年财政收入从增速上看肯定低於去年,主要受经济增速比去年下滑,财政收入也放缓.
他并称,内需下降,今年企业所得税不可能保持一个比较大的增速;另外预计出口退税税率将上调,税收减少;个人所得税贡献也将下降.(完)
--发稿 沈燕/康熙泽;审校 乔艳红
路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)