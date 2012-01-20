中国2011年财政收入增逾两成 突破10万亿元

* 2011年财政收入破10万亿元大关

* 同比增幅24.8%,远超GDP增速和年初增8%的目标

* 主要受物价上涨及经济增长等带动

* 去年财政支出增幅21.2%,赤字规模约5,000多亿元

* 2012年财政收入增幅料回落,因经济放缓

路透北京1月20日电---中国2011年仍是个"丰收年",全年财政收入增逾两成,跃上10万亿元人民币大关,继续大幅跑赢年初设定目标和GDP增速.其中经济增长和物价上升是推升中国财力的主因.

但专家们预计,受经济增速下滑的影响,2012年中国财政收入增幅恐难保持上年荣景.

"2011年财政收入总体增长较快,是经济平稳较快增长、物价水平上涨、企业效益较好及将原预算外资金纳入预算管理等因素的综合反映."财政部的新闻稿称.

数据显示,2011年中国财政收入10.37万亿元,较上年增加2.06万亿元,增长24.8%;财政支出则与年初设定相差不多,为10.89万亿元,较上年增长21.2%;当年收支相抵初步测算赤字规模约5,000多亿元.

而根据财政部2011年初的预算安排,财政收入8.97万亿元,增长8%;支出10.02万亿元,增长11.9%;财政收支差额9,000亿元.

**意料中的"超收"**

财政部称,经济增长和价格上升,带动税收增长.去年财政收入中的税收收入89,720亿元,增长22.6%;非税收入14,020亿元,增长41.7%.

同时,企业效益较好带动企业所得税增长,以及政策性增收因素等,都让"超收"在意料之中.

但财政部提到,从全年经济财政走势看,经济增长逐步放缓,企业利润下滑,物价高位回落,特别是四季度後提高个人所得税起征点减收较多,汽车和房地产成交量下降相关税收减少,全国财政收入增长前高後低.

2011年一季度财政收入增幅33.1%,二季度29.6%,三季度降至25.9%,四季度时仅有区区10%.相应的季度GDP增速分别为9.7%,9.5%,9.1%和8.9%.

财政支出方面则按照年初的预算安排,结构进一步优化,加大了对"三农"、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程、文化等的支持力度.

**2012年财收增幅料回落**

展望2012年,分析师预计,受经济增速放缓以及结构性减税等因素影响,今年财政收入恐难继续保持如此高的增幅,并预计赤字规模预计会略低於上年.

一位不具名的资深经济学家就称,目前的数字只是初步的,与此前的预期差不多.而收入超收,支出规模变化不大,也为今年积极财政政策预留空间.

国开证券宏观经济分析师杜征征也认为,2012年财政收入从增速上看肯定低於去年,主要受经济增速比去年下滑,财政收入也放缓.

他并称,内需下降,今年企业所得税不可能保持一个比较大的增速;另外预计出口退税税率将上调,税收减少;个人所得税贡献也将下降.(完)

--发稿 沈燕/康熙泽;审校 乔艳红

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