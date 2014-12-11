经济弱势拖累11月财政收入增速下滑 未来料继续放缓（更新版）

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路透北京12月11日 - 中国11月财政收入同比增速较上月小幅放缓，受名义经济增速放缓和出口退税拖累；当月全国财政支出增速则由负转为小幅正增长。分析人士并预计，未来财政收支增速一降一升的态势仍将延续。

财政部周四公布，11月全国财政收入9,953亿元人民币，同比增9.1%，比10月回落0.3个百分点；其中中央财政收入增长12.1%，高于10月的11.3%；地方财政收入增长6.4%，低于10月的7.6%。

“本月中央财政收入增幅继续回升，主要是部分金融机构上缴中央财政的国有资本经营收入增加，以及前期出口退税进度较快、本月出口退税相应减少。”财政部新闻稿称。

而地方财政收入维持下半年以来增幅偏低态势，比去年同期增幅明显回落，主要受房地产相关税收增幅回落等因素影响。

1-11月，财政收入同比增长8.3%。其中，中央财政收入同比增长7%，比1-10月提高0.4个百分点；地方财政收入增长9.5%。全国财政收入中税收收入同比增长7.5%。

财政部称，近几个月全国财政收入保持平稳增长。12月份，要继续加强经济财政运行监测分析，坚持依法征税，不收过头税，坚决防止偷税漏税，提高财政收入质量，严禁采取虚收、空转等方式违规增加收入。

从11月财政收入分项来看，由于前期为支持外贸发展加快了出口退税进度，11月退税额相应减少，出口退税同比下降18.4%；消费税和增值税增速均重回个位数增长。

房地产市场低迷对财政收入的拖累也反映在地方性小税种中，其中跟房地产市场密切相关的契税同比下降6.7%。

同时，受部分金融机构预缴企业所得税增加的提振，企业所得税同比增速明显上升至34.2%；而受近期股市成交量大幅增长带动，证券交易印花税同比增长1.2倍。

中国月度财政收入与支出增速走势图：link.reuters.com/kyk63w

**财政支出同比增速由负转正**

财政部数据显示，11月全国财政支出12,759亿元，同比小幅增长0.8%，为今年以来的次低增速。10月则同比下降5.7%，为2013年7月以来首次负增长。

11月中央财政支出同比下降9.9%，主要受部分重点支出前期提前拨付等因素影响；地方财政支出则同比增长2.4%。

民生证券宏观研究员李奇霖在数据即时点评中表示，随着经济下行压力增加，未来财政支出稳增长力度会扩大，而财政收入增速将进一步放缓。

1-11月累计，全国财政支出同比增长10.1%，完成预算的82.5%。其中，中央财政支出同比增长7.4%，完成预算的84.7%；地方财政支出同比增长10.6%，完成预算的82.5%。

分项来看，粮油物资储备和城乡社区支出依然为增速最靠前的两大支出，分别为增长19.1%和16.7%；交通运输支出增速位列其后，同比增长15.6%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

2014年11月 9.1 0.8

10月 9.4 -5.7

9月 6.3 9.1

8月 6.1 6.2

7月 6.9 9.6

6月 8.8 26.1

5月 7.2 24.6

4月 9.2 1.1

3月 5.2 22.3

1-2月 11.1 6

2013年全年 10.1 10.9

11月 15.9 4.1

10月 16.2 21.9

9月 13.4 10.1

8月 9.2 6.5

7月 11 -1.8

6月 12.1 3

5月 6.2 12

4月 6.1 18

3月 6.1 7.2

1-2月 7.2 15.7

2012全年 12.8 15.1

11月 21.9 6.7

10月 13.7 6.7

9月 11.9 16.6

8月 4.2 11.7

7月 8.2 37.1

6月 9.8 17.7

5月 13.1 10.8

4月 6.9 8

3月 18.7 34.7

2012年1-2月 13.1 32.8

2011全年 24.8 21.2

注：自2013年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出单月同比变动均为路透根据历史数据计算得出，但从今年5月开始恢复公布单月数据。（完）

欲览详情，请点击财政部网站链接：here

(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)

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