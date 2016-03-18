用好财政货币政策等工具 确保今年发展主要目标--中国国务院

路透北京3月18日 - 中国国务院总理李克强周五主持召开国务院常务会议，部署落实政府工作报告责任分工，强调用好财政、货币政策等工具，加强预调微调，做好政策储备，有效防范各类风险，妥善应对各种复杂局面，确保实现全年发展主要目标任务。

中国政府网报导，会议指出，要密切跟踪分析国际国内经济形势，及时发现苗头性、倾向性问题。并确定今年经济体制改革重点工作，为促发展惠民生防风险提供保障；部署全面推开营改增试点，进一步减轻企业税负。

会议确定今年政府工作九个方面若干重点任务，逐项明确责任单位和具体分工。会议要求围绕保持经济运行在合理区间等大重点工作，推动重大政策、重大改革、重大措施尽早落地，财政拨付资金尽早到位，重大项目尽早开工，国有企业扭亏增盈尽早见效。

会议还倒排工作时间表，逐一明确各项任务责任人，加强自查、重点抽查和督查督办，对积极作为的要强化激励，严查消极怠工等行为，确保完成全年经济社会发展主要目标任务，实现“十三五”良好开局。

会议听取了关于2016年经济体制改革重点任务的汇报，按照中央深化经济体制改革的总体部署和工作要点，确定了政府职能转变、财税金融、国有企业、农业农村、对外开放、社会事业等十大领域50项重点改革任务。

“围绕防风险，健全监管体制机制，及时发现并努力消除食品安全、环境保护、金融等重点领域风险隐患，坚决守住风险防范底线。”会议要求。

会议强调，要突出问题和目标导向，推进结构性改革尤其是供给侧结构性改革，推动有利于创造新供给、释放新需求的体制创新，推出一批具有重大牵引作用的改革举措。

为落实政府工作报告关于全面实施营改增的要求，会议进行了部署。从今年5月1日起，一是将营改增试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业，实现货物和服务行业全覆盖，打通税收抵扣链条，支持现代服务业发展和制造业升级。

二是在之前已将企业购进机器设备所含增值税纳入抵扣范围的基础上，允许将新增不动产纳入抵扣范围，增加进项抵扣，加大企业减负力度，促进扩大有效投资。

同时，新增试点行业的原有营业税优惠政策原则上延续，对特定行业采取过渡性措施，对服务出口实行零税率或免税政策，确保所有行业税负只减不增。预计今年营改增将减轻企业税负5,000多亿元人民币。（完）