中国明年税收计划增长8%--国税总局

1月人民币实际有效汇率三连升至八个月高点 名义汇率则微跌--BIS
路透上海2月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个月新高，上月修正后为升1.00%。
路透北京12月28日 - 中国国家税务总局提出,明年税收增长目标调降至8%,略低于今年税收实际增长水平.同时在税制改革方面,将对消费税税率结构、征收范围和征税环节进行合理调整.
上海证券报周五报导称,明年税务部门将主抓完善结构性减税和提高税收收入增长质量两方面工作,其中对于后者,特别要求严肃查处收过头税等违法违规行为,坚决制止虚增收入现象,确保税收收入增长没有水分,形成各级政府真实可用的财力.
"在结构性减税方面,明年将结合税制改革完善结构性减税政策,除积极推进营业税改征增值税试点工作、扩大试点范围外,还将研究实施推动经济结构战略性调整、促进扩大内需、支持发展实体经济、推进城镇化等税收政策."国税总局称.
在产业结构调整方面,明年将完善和落实促进战略性新兴产业、流通业等发展的税收优惠政策等,特别是研究支持实施创新驱动发展战略的税收政策,制定促进农业科技应用等税收政策,继续运用税收手段支持中关村等国家自主创新示范区建设,以鼓励科技进步和自主创新.
同时要支持资源节约和环境保护,合理调整消费税税率结构、征收范围和征税环节,完善资源税,制定环境保护税改革方案.
今年前11个月,财政收入中的税收收入93,552亿元人民币,同比增长9.8%,扣除汇算清缴上年企业所得税增加等因素后增长8%左右.(完)
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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