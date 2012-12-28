中国明年税收计划增长8%--国税总局

在产业结构调整方面,明年将完善和落实促进战略性新兴产业、流通业等发展的税收优惠政策等,特别是研究支持实施创新驱动发展战略的税收政策,制定促进农业科技应用等税收政策,继续运用税收手段支持中关村等国家自主创新示范区建设,以鼓励科技进步和自主创新.