财政部：今后各地区一律不得自行制定税收优惠

路透北京12月24日 - 为清理不规范的税收优惠导致的税收洼地，中国财政部周三发文，明确违法违规的税收优惠政策自2014年12月1日起一律停止执行，并发布文件予以废止，今后各地区一律不得自行制定税收优惠。

财政部网站刊登的通知称，今后新制定税收等优惠政策，需按照统一的政策制定权限执行。除依据专门税收法律法规和中华人民共和国民族区域自治法规定的管理权限外，各地区一律不得自行制定税收优惠政策；严禁违反法律法规和国务院文件规定，对企业减免或缓征行政事业性收费、政府性基金和社会保险缴费；未经国务院批准，不得对企业规定财政优惠政策。

通知要求，没有法律法规障碍的优惠政策，若确需保留的，可在充分说明理由、提出政策期限建议的基础上暂时继续执行，由省级人民政府报财政部审核汇总后专题请示国务院，并依据国务院审定的处理意见执行；本地区未提出保留建议的，或国务院未批准保留的，一律发布文件予以废止。

通知明确要建立健全长效管理机制，经过专项清理后保留的优惠政策，以及今后新制定的优惠政策，一律纳入长效机制统一管理。实现对税收等优惠政策的全过程管理。

通知提出完善财政管理制度。强化预算约束，严格审核对企业及其投资者（或管理者）的各项补助支出，凡超越相关法律法规规定和国务院文件规定范围、标准、期限或未经国务院批准的，一律不得列入财政预算。

用于支持企业的财政资金，均应制定资金管理办法，明确规定政策对象、补助标准、资金使用方向和政策期限，并公开资金管理办法、分配办法和分配结果。

通知并要求，要在本行政区域内实施统一的按税种（含行政事业性收费、政府性基金等）、按比例分享的政府间财政收入分配体制，制定计划逐步取消对部分区域实施的地方级财政收入全留或增量返还等政策，对确需支持的地区通过规范的转移支付制度给予支持。（完）

欲参看更多细节请点选财政部官网(www.mof.gov.cn/index.htm)

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。