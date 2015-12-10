专访：明年中国财政收入增长形势更严竣 减税空间有限--专家

图为百元面值的人民币纸币和一元硬币。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京12月10日（作者 沈燕） - 中国经济下行压力加大也加剧财政收支矛盾，在收入预期增幅减缓，而刚性支出加大的背景下，寄望中国明年积极财政政策能有更多空间显然并不现实。

中国财政部财政科学研究所所长刘尚希在接受路透专访时称，从增支减收的积极财政政策运用来看，减费比减税空间更大，鉴于目前经济形势，明年预算安排上有可能会提高赤字率，但不宜超过GDP的3%。同时积极财政政策也应转型，通过财政自身支出结构调整来促进经济结构调整，而不只是简单的扩大支出规模。

“增效加力的核心是通过财政自身结构的改革，就是约束政府自身支出行为，而这更需要加快政府自身改革。”刘尚希称，目前热议的供给侧改革，真正改变政府“缺位”和“越位”的问题。

他分析指出，虽然今年实施新的预算法，通过法律约束规范政府行为，但效果并不理想。因为政府支出结构调整是很艰难的，并不是在预算中写写画画就可以，背后涉及到各部门各方面的权力利益。

“预算法是写在纸上的，还需要人去执行，不能指望预算法一颁布就自动执行...今年实施的预算法只能算万里长征迈出第一步，效果有一点但并不理想。”刘尚希称。

中国自2015年1月1日起实施新的预算法，实行全口径预算管理，将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全部纳入预算。

刘尚希分析指出，虽然为落实预算法已经出台了近40个文件，但具体落实仍然很艰难。因为从社会环境看中国法律意识比较淡薄，而政府自身的法律意识尚在培养之中有关。

“预算法是约束政府行为的，这像一个紧箍咒，谁愿意带着一个紧箍咒呢？”刘尚希称。这就需要人大来加强监督，同时也要加大法律落地的执行力度，问责要到位。

**明年减税空间有限**

应对经济下行压力全面减税呼声甚高。全国人大财经委员会副主任吴晓灵就表示，就财政政策而言，应该通过减税，让企业扩大盈利空间进而增加投资意愿，同时减少直接投资，把更多力量用在保证社会底线上，让“市场出清”的企业职工获得妥善安置；而货币政策的取向实质上还是中性的。

但在研究财税政策多年的刘尚希看来，明年财政政策有一定减税空间，但不能把财政承受能力估计过高，因为在经济新常态下，财政减收，尤其是税收方面减收很严重。

他分析称，表面看财政收入增长不错，但很多是非税收入增长较快，这在地方特别明显，有些地方税收增长乏力就靠非税收入支撑，加大了行政事业性收费力度，这其实不是一个好现象。

根据财政部数据，今年前10月全国一般公共预算收入128,848亿元人民币，比去年同期增长7.7%，税收收入106,654亿元，同比增长4.1%。

仅10月当月的非税收入2,412亿元，比上年同月增加938亿元，增长63.6%，主要是部分中央企业上缴利润增加较多。

刘尚希认为，看财政收入不能光看表面，其实减税空间并不大，减税应更多体现在减费，因为税和费都是政府收的，要减轻企业和社会负担应该从减费做起。增加收费规范性，该清理的清理。

他指出，如果收入预期不行，支出压不下去，只能扩大赤字。预计明年财政收入增长形势更加严竣，而支出刚性化的越来越多，收支缺口必然会加大。从现有的赤字率看，今年是2.3%，明年应该会控制在3%以内。

“赤字不能搞跳跃性增长，今年2.3%，如果增加一个点那就意味着要加好几万的赤字，不能这么做的。”刘尚希称，赤字过度扩张对经济和社会都有很大负作用，而且赤字升上去很容易，但降下来很难。

中国财政部副部长朱光耀近期称，当前全球经济面临2009年以来最为严峻复杂的形势，从金融危机的教训中，需要考虑传统的经济学理论是否要做调整，3%的赤字率红线、60%的负债率红线是否可以反思调整。

**艰难推进的财税改革**

营改增是中国结构性减税的重要内容。根据十二五(2011-2015年)规划，要全面完成营改增范围将逐步扩大到生活服务业、建筑业、房地产业、金融业等各个领域，相应废止营业税制度，适时完成增值税立法。

“今年营改增肯定是完不成了，收支压力太大，要推到明年了。”刘尚希称，改革总是面临各种不确定性，忽视这种改革中的不确定性，按照一种线性思维来推进改革那是有风险的。所以改革的思维，改革的方式本身都需要改革。

2014年7月中共中央政治局会议审议通过的深化财税体制改革总体方案，明确三大任务包括“改进预算管理制度、完善税收制度、建立事权和支出责任相适应的制度”。

刘尚希指出，根据财税改革方案是预算改革先发力，顺序是预算改革打头，税制改革跟进，中央与地方财政关系也就是财政体制改革垫后，这有其内在自身的逻辑关系。

其中预算改革应该说文件发了很多，因为今年实施新预算法，发布的以预算为主的文件近40个。“从十八届三中全会至今也就两年，平均每个月两个文件，从这个角度看推动的力度很大，但落实却很艰难。每一个文件的落实都不是一蹴而就的。”他称。

至于税制改革也在往前推，但在当前的形势下怎么走，节奏如何把握需要重新认识，很难按照原来的设想。像房产税，个税，环保税都要依法改革，其它的税种是按照立法法规定授权改革，像营改增完成后也要变成法律。资源税消费税完成后也要变成法律。

“要依法改革，就不能按照过去的那种靠发文件，行政手段来推进的改革，而要按照法律那需要的时间就长。”刘尚希称。

对于近期热议的个税改革要启动，他坦称复杂性和难度都是非常大的，不能只看税法的修改，更要看税法修改后能不能与现有征管能力相匹配，如果说法律修改的很好，但税收征管能力跟不上，征管条件达不到，那么就是一个空话，只能是写在纸上落不了地。

“改革不是只写到纸上，以为立法完了就可以了，这是一种肤浅的认识，改革要达到效果落到地上要取决于很多条件。”刘尚希称。

税制改革不仅要借鉴国内外经验，依据社会要求，以及当前的改革整体思路，也要看实际中能做到哪一步，不能按照假想的那种征管能力去考虑个税的修订，更不能一厢情愿。

他提到，个税改革目前争论的焦点就是俗称的起征点，这是税制的一个要素，另一关注点是按家庭征税还是按个人征税，不少人认为按家庭征税比较合理公平，但问题是这种公平合理在什么样的条件才能变成现实？

真要按家庭征收，达到预期的公平合理就需要很强的征管能力，需要对每个家庭的财产，收入，人口有全面的了解和监控的能力，还要对每个家庭的情况进行个性化的扣除，要有个性化征管的能力，因为每个家庭都是不一样的。

“这对依法征税的要求很高，否则就会出现‘人情税’‘关系税’，那样又会导致更大的不公平。如果监管能力跟不上，大家想要的公平合理，但实际得到的可能却相反。”刘尚希称。

他认为，征管能力怎么改善加强，以及对家庭财产，收入，人员变化等涉税信息能否全面真实动态掌握，这是最基本的条件，必须要同时做。如果这些基本条件都不具备就按家庭征税，那是空话，没有任何意义。

而涉税信息并不是一个部门能搞起来的，涉及银行、工商、海关、公安、社保、国土、城建等各部门，必须相互配合，否则信息不完整。比如把房贷利息实行扣除，是需要条件支撑的，现在中国根本做不到。

“改革的顺序也不是随便想的，有的不能倒过来，也不是像盖房子一样那么简单，不能说先把三四层盖了再盖一二层。”刘尚希称，当然你要想先把三楼四楼盖起来再盖一二楼，也不是不可以但风险很大。

中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民此前在国新办举行的十三五规划建议吹风会上表示，现在财税体制改革根据新的情况可能要做一些调整，哪些可能需要进一步加快，哪些可能需要考虑到先后顺序的问题。要考虑税种的属性，进一步理顺中央和地方的收入划分。（完）