中国6月财政收入和支出均同比增13.9% 下半年增收压力大--财政部（更新版）

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路透北京7月15日 - 中国6月全国财政收入和支出同比增速均大幅回升，房地产相关税收增幅明显扩大，令地方财政收入获改善，不过财政部指出，下半年财政增收的压力仍较大。

中国财政部网站周三公布6月财政收支情况，当月全国一般公共预算收入15,335亿元人民币，比上年同月增长13.9%，增幅比5月提高8.7个百分点，扣除11项政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长12.1%。

6月一般公共预算支出18,814亿元，也比上年同月增长13.9%，同口径增长12.5%。

“总的看，上半年全国一般公共预算收入增幅偏低，比去年同期回落4.1个百分点。”财政部新闻稿点评道，“下半年，财政增收压力较大。”

数据显示，上半年全国一般公共预算收入79,600亿元，比上年同期增长6.6%，同口径增长4.7%。1-6月累计全国一般公共预算支出同比增长11.8%。

财政部分析称，上半年收入增幅偏低的主要原因是：进口大宗商品价格大幅下滑、进口额下降导致进口税收大幅下降；工业增长放缓，尤其是工业生产者出厂价格持续下降导致按现价计算的增值税等税收低增长；企业利润增幅回落使企业所得税增幅相应回落。

此外还有加快出口退税进度使出口退税额增加较多；受前几个月商品房销售低迷影响，房地产营业税、房地产企业所得税、契税、土地增值税、耕地占用税累计收入普遍下降；实行结构性减税和普遍性降费，减轻了企业负担，也在一定程度上造成财政减收。

**房地产相关税收增幅回升**

随着房地产市场二季度以来的回暖，房地产相关税收也在6月有明显增加，并拉动了地方收入的回升。

财政部新闻稿显示，受部分城市商品房销售回暖带动，房地产营业税改变了今年以来的下降态势，6月增长9.3%，成为推动营业税增幅回升的主要原因。

地方其他税种中，6月契税同比增长0.3%，土地增值税增长5.9%，耕地占用税同比增长9%，城镇土地使用税同比下降5.1%。上述四项与房地产相关的税收合计当月增长3.7%，增幅比上月回升9个百分点，年内首次实现正增长。

不过，由于房地产市场高速增长时期已过，上半年地方政府的土地出让收入大减。前六月，地方本级政府性基金预算收入15,324亿元，下降36.7%，同口径下降33.1%，其中国有土地使用权出让收入13,043亿元，同比减少8,085亿元，下降38.3%（6月份下降27.5%）。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

6月 13.9 13.9

5月 5.0 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2

12月 13.3 1.2

11月 9.1 0.8

10月 9.4 -5.7

9月 6.3 9.1

8月 6.1 6.2

7月 6.9 9.6

6月 8.8 26.1

5月 7.2 24.6

4月 9.2 1.1

3月 5.2 22.3

1-2月 11.1 6

2013年全年 10.1 10.9

11月 15.9 4.1

10月 16.2 21.9

9月 13.4 10.1

8月 9.2 6.5

7月 11 -1.8

6月 12.1 3

5月 6.2 12

4月 6.1 18

3月 6.1 7.2

1-2月 7.2 15.7

2012全年 12.8 15.1

11月 21.9 6.7

10月 13.7 6.7

9月 11.9 16.6

8月 4.2 11.7

7月 8.2 37.1

6月 9.8 17.7

5月 13.1 10.8

4月 6.9 8

3月 18.7 34.7

2012年1-2月 13.1 32.8

2011全年 24.8 21.2

注：自2013年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出单月同比变动均为路透根据历史数据计算得出，但从今年5月开始恢复公布单月数据。2014年12月单月数据亦为路透计算。（完）

欲览详情，请点选财政部网站 here

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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