惠誉调降中国本币信用评级至A+

评级机构惠誉周二将中国的长期本币信用评级从AA-调降至A+，前景为稳定，称由于影子银行活动升温导致的信贷迅速膨胀引发金融风险。惠誉称，中国经济中包含各类“影子银行”活动的信贷总规模在2012年底可能已达GDP的198%，远高于2008年底时的125%。路透