中国今年固定资产投资预计增长16%--发改委

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京3月5日电---中国国家发展和改革委员会周一称,2012年全社会固定资产投资预期增长16%,社会消费品零售总额预期增长14%.
发改委在2012年国民经济和社会发展计划草案报告中称,2012年原煤产量将达到36.5亿吨,增长3.7%;原油产量将达到2.04亿吨,与上年基本持平;发电量将达到5.05万亿千瓦小时,增长7.5%;今年新增水电发电量560亿千瓦时,核电107亿千瓦时.
发改委称,中国2012年目标粮食产量在5,000亿公斤以上;预计2012年新增铁路营业里程6,366公里,年末全国城镇化率达到52.07%,提高0.8个百分点.
此外,2012年非金融类境外直接投资预计660亿美元,增长10%;非金融领域外商直接投资预计1,200亿美元,增长3.5%.
发改委并表示,中国2012年增长目标适当调低有利於减轻资源环境的约束压力,2012年单位GDP能耗下降3.5%左右.将择机推出成品油价格改革方案,理顺天然气和可替代能源比价关系.
2011年中国社会消费品零售总额和固定资产投资增长分别为17.1%和23.8%,均高於原定目标16%和18%.(完)
--发稿 李文科; 撰写 宿泱韫; 审校 丁淑琴
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。