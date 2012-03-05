中国今年固定资产投资预计增长16%--发改委

路透北京3月5日电---中国国家发展和改革委员会周一称,2012年全社会固定资产投资预期增长16%,社会消费品零售总额预期增长14%.

发改委在2012年国民经济和社会发展计划草案报告中称,2012年原煤产量将达到36.5亿吨,增长3.7%;原油产量将达到2.04亿吨,与上年基本持平;发电量将达到5.05万亿千瓦小时,增长7.5%;今年新增水电发电量560亿千瓦时,核电107亿千瓦时.

发改委称,中国2012年目标粮食产量在5,000亿公斤以上;预计2012年新增铁路营业里程6,366公里,年末全国城镇化率达到52.07%,提高0.8个百分点.

此外,2012年非金融类境外直接投资预计660亿美元,增长10%;非金融领域外商直接投资预计1,200亿美元,增长3.5%.

发改委并表示,中国2012年增长目标适当调低有利於减轻资源环境的约束压力,2012年单位GDP能耗下降3.5%左右.将择机推出成品油价格改革方案,理顺天然气和可替代能源比价关系.

2011年中国社会消费品零售总额和固定资产投资增长分别为17.1%和23.8%,均高於原定目标16%和18%.(完)

--发稿 李文科; 撰写 宿泱韫; 审校 丁淑琴

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