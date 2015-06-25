中国民航局今年重点推进193个建设项目 总投资5,000亿元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月25日 - 中国民用航空局局长李家祥表示，2015年民航局将重点推进193个大中型民航建设项目，总投资达5,000亿元人民币。
中国证券报并援引李家祥在“2015中国民航发展论坛”上的讲话称，民航局正在编制民航“十三五”规划，以及民航领域实施“一带一路”建设方案和与相关国家合作规划。
“实施‘一带一路’战略，互联互通，交通先行，航空运输具有得天独厚的优势。”李家祥表示，“我们还制定了《2015年重点推进的民航大中型建设项目清单》，重点推进193个大中型项目，总投资达到了5,000亿元。其中有51个战略项目直接服务于‘一带一路’。”
在基础设施建设方面，民航局计划加强北京、上海、广州等国际机场枢纽建设，同时打造西安、乌鲁木齐、南宁、昆明、厦门等区域门户枢纽，加大中小机场建设力度。
他并指出，航空运输业建设周期短，投资少，见效快，效率高，且对生态环境影响小，在实施“一带一路”战略中有着多方面优势。
“（航空运输业）产业链条长、拉动作用强。‘一带一路’沿线大多为新兴经济体，发展民航可增强区域市场凝聚力，拉动经济增长。”他说。
为加大基础设施投资，应对经济下滑压力，中国发展改革委今年以来接连批复多个机场和铁路建设项目。本周三发改委新批武汉城轨三期等三项目，总投资额逾千亿元。（完）
(发稿 侯向明；审校 杨淑祯)
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