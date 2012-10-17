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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 17日 星期三 11:32 BJT

中国副外长称美国QE3增加新兴市场通胀压力

中国外交部副部长崔天凯周二在布鲁塞尔表示，美联储最新一轮量化宽松政策(QE3)给全球金融市场带来更多不稳定性，并增加新兴市场的通胀压力。美联储稍早推出QE3，将每月购买400亿美元抵押支持债券，并持续实施资产购买行动，直到就业前景明显改善。图为资料图片。路透

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