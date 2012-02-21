中国支持欧盟应对欧债危机的努力--外交部

路透北京2月21日电---中国外交部周二重申,中国支持欧盟在应对欧债问题方面采取的努力,一直对欧盟和欧元有信心.

外交部发言人洪磊在例行发布会上并称,中国相信欧盟有智慧有能力克服当前暂时的困难,推进欧洲经济的发展.

"我们将继续通过力所能及的方式,与欧盟和IMF(国际货币基金组织)进行合作,共同为解决欧债危机作出努力",他指出.

中国是欧盟的全面战略夥伴和主要贸易夥伴,拥有全球最大规模的外汇储备,高达3.2万亿美元,其中三分之二投资於美元计价资产.而据经济学家们预计,中国已将五分之一外储投资於欧元资产.(完)

--发稿 毛佳; 撰写 尹嫄婷; 审校 乔艳红

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