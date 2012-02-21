中国支持欧盟应对欧债危机的努力--外交部

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透北京2月21日电---中国外交部周二重申,中国支持欧盟在应对欧债问题方面采取的努力,一直对欧盟和欧元有信心.
外交部发言人洪磊在例行发布会上并称,中国相信欧盟有智慧有能力克服当前暂时的困难,推进欧洲经济的发展.
"我们将继续通过力所能及的方式,与欧盟和IMF(国际货币基金组织)进行合作,共同为解决欧债危机作出努力",他指出.
中国是欧盟的全面战略夥伴和主要贸易夥伴,拥有全球最大规模的外汇储备,高达3.2万亿美元,其中三分之二投资於美元计价资产.而据经济学家们预计,中国已将五分之一外储投资於欧元资产.(完)
--发稿 毛佳; 撰写 尹嫄婷; 审校 乔艳红
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透苏黎世2月22日 - 瑞士工程集团ABB周三表示，韩国子公司沦为“精密犯罪计划”的受害者，首要嫌犯就是该公司负责职业道德培训的高管。
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。