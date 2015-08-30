中国金融稳定事关经济全局 守住不发生系统性风险底线--李克强

路透北京8月30日 - 中国国务院总理李克强表示，近段时间的国际市场动荡也让中国经济运行遇到新的压力，金融稳定事关经济全局，要继续推进金融体制改革，维护金融市场稳定运行，守住不发生区域性系统性风险底线。

新华社周六晚间援引他在国务院专题会上的讲话称，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，在坚持区间调控基础上灵活施策，以更精准的定向调控、相机调控对冲经济下行压力。该专题会研究了国际经济金融形势新变化对中国经济的影响和对策。

“近段时间的国际市场动荡，给世界经济复苏增加了新的不确定因素，我国金融市场、进出口等受到的影响也在加深，经济运行遇到新的压力。”李克强在会上表示。

他强调金融稳定事关经济全局。近期完善人民币汇率中间价报价机制，是顺应国际金融市场走势的合理举措，但人民币汇率没有持续贬值的基础，可以保持在合理均衡水平上基本稳定。

同时，要继续推进金融体制改革，保持流动性合理充裕，增强服务实体经济的能力；维护金融市场稳定运行。加快相关制度建设，培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场。加强和完善风险管理，守住不发生区域性系统性风险底线。

方正证券首席宏观分析师郭磊点评称，国务院专题会有先例，但并不多见，足见这一问题的特殊性。会议对形势的判断是外部存在“新的不确定”、内部存在“新的压力”。他认为，国务院已敏感注意到这次全球金融动荡所带来的压力，在部署积极应对，目前政策一个核心逻辑线是中国资产的预期稳定性，而金融市场是中国资产稳定性的映射。

郭磊指出，从此次对人民币汇率的表态来看，人民币汇率可能采取“阶梯式调整+区间内求稳”的策略，近三个季度内可能不会有继续的主动贬值出现。

中国央行8月中旬宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性，并一次性贬值近2%。人民币急促贬值在全球金融市场一石激起千层浪，并引发人民币资产的价值重估。

中国股市沪综指.SSEC周一重挫近9%，拖累亚洲和欧洲市场普遍大跌、美股盘中剧烈震荡并大幅收低，原油期货价格亦触及多年新低；周二沪综指延续暴跌走势，跌破3,000点整数关口。同时，人民币兑美元即期周二收盘续创四年新低；中间价亦结束七连升，下探近两周低点。不过沪综指临近周末企稳，人民币兑美元当周收盘基本持平。

**稳定市场预期，做好政策储备**

李克强表示，面对扑朔迷离的国际环境和国内深层次矛盾显现的情况，中国持续推进结构性改革，陆续出台降准降息、减税降费和稳定市场等一系列定向调控举措，效应不断显现，经济运行保持在合理区间。

“在传统增长动力减弱的情况下，要拿出更多改革开放新举措，增加公共产品、公共服务供给，促进大众创业、万众创新，增强经济发展动力。”他说。

他进一步指出，要创新投融资方式，通过设立专项基金、置换地方存量债务、发行企业债券、调整固定资产投资项目资本金比例等，提高地方和企业投资能力，推动公共设施建设等重大项目落地，支持中西部、贫困地区发展，扩大有效投资。

同时，围绕居民消费升级新需求，推出促消费、惠民生的新政策，推动快递等流通业发展，释放消费潜力；加快推进国际产能合作，取得更多共赢发展成果。

此外，支持实体经济提质增效升级，推动机械、纺织、轻工、汽车等领域加速折旧，加大对传统产业技改投资的支持力度。通过完善研发费用加计扣除、修订高新技术企业认定管理办法，支持企业研发创新活动。扩大绿色节能和低碳产品应用，推进“互联网+”向更多行业拓展，形成新增长点。以不断迸发的微观活力支撑宏观经济大局稳定。

会议强调，以更精准的定向调控、相机调控对冲经济下行压力，以更有力的改革创新激发市场活力，以更有效地抓落实巩固向好势头，稳定市场预期，做好政策储备，确保完成今年经济社会发展主要目标任务。

“关于经济政策，政策强调三个‘更’字，稳增长的姿态跃然纸上。”郭磊指出，简单而言，就是要确保7%经济增长目标，并且用推动定向调控、推动改革落地、推动各部委和地方落实三个抓手来保证效果。

中国稳增长力度近期进一步加大。央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率。此举有助于进一步降低社会融资成本，稳定经济增长；同时缓解金融市场流动性紧张的压力，防止出现系统性风险资产坍塌。

而中国地方债务置换巨石稍早亦落地，置换额度提高至3.2万亿元人民币，再加上年初公布的6,000亿元新增地方债额度，这在对冲地方债务风险之余，也将助力基建投资，减缓经济下滑风险。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。