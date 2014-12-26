中国金融市场一周走势回顾

图中为上海浦东陆家嘴一景。 REUTERS/Carlos Barria

以下为路透中文新闻为您整理的(12月22日-26日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元本周延续上周大幅波动行情，周内触及半年新低的6.2325后反弹，最终收于6.2129元。受圣诞节假日因素影响，市场流动性一度较差，周四即期收盘劲扬达0.3%，周五复贬值0.25%，全周则累计小幅升值0.12%。交易员认为月末购汇力量仍然占优，短期难以出现大幅反弹，后市料重拾双向震荡格局。

公开市场操作:

--中国央行公开市场本周仍无动作，至此“零操作”已持续一个月。年末资金面警报基本解除，降低逆回购重启的必要性；而最新消息显示非银同业存款纳入存贷比考核后，将暂不缴纳存款准备金，流动性面临的压力骤减，这也令近期调降存款准备金率的可能性弱化。

业内人士并指出，面对本轮资金面紧张，千呼万唤的逆回购始终未出场，央行仍继续使用定向工具提供短期流动性支持，表明央行不愿在数量工具的运用上向市场传递过于强烈的信号，预计在明年2月春节资金需求高峰前，公开市场仍将以稳为主。

债市:

--银行间市场当周债券收益率先下后上，后逐步趋稳。周初在新股资金解冻驰援下，资金面逐步改善，一定程度提振现券买气，收益率小幅下行；随后在非银同业存款暂不缴纳存款准备金的消息影响下，部分机构宽松预期弱化，长债收益率掉头走升；不过随着年底临近，机构交易意愿渐趋淡，料市场波澜暂有限。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率跌逾50个基点(bp)，因新股资金解冻后市场流动性明显缓和。不过年底信贷规模因素压力，以及部分机构调整此前期限错配所致的出票需求，一定程度上抑制跌势。

交易员认为，年底前所剩交易日无几，加之多数机构已准备封账，下周转贴利率大幅波动的可能性不大，同时交投料转淡。至于元旦后，买断价格有望回落，幅度则要看资金面情况。

股市:

--当周沪综指.SSEC当周宽幅震荡，一周累计涨1.58%，为连续第七周上涨。虽然周一仍延续上涨趋势，但周二起本轮行情领涨的金融股全线大跌，股指亦出现较深回调，之后因非银同业存款暂不需缴纳准备金等利好消息，银行及券商等金融板块再振雄风，大盘扳回全部跌幅，周五沪综指收报3,157.6点。

期市:

--沪铜当周小幅冲高后回落，最终仅比上周五收盘报价仅高出每吨10元。周初铜价一度小涨，受低价买盘的推动，但油价回软以及中国经济成长忧虑挥之不去，铜价复下滑。有人猜测中国可能放松流动性，以搞活经济，但需求迟滞，加上库存充足继续施压，市场在寻找方向。沪铜主力合约SCFcv1本周五收报45,510元。

--沪金当周继续下跌1.28%，为连续第二周下滑。尽管美元阶段性走软以及亚洲买盘一度支撑金价，但油价持续下滑、美元趋势性上涨继续施压金价，尤其是美国经济数据强劲推动支撑美国股市和美元价格，令金价持续承压。沪金主力合约SHAUcv1本周五收报239.50元。(完)

(整理 边竞/李宏薇/李然/吴芳/李文科; 审校 林高丽)

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