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中国财经 | 2015年 7月 15日 星期三 12:27 BJT

中国今年全国夏粮总产量1.41亿吨 同比增3.3%--国家统计局

路透北京7月15日 - 中国国家统计局周三表示，今年全国夏粮总产量14,106.6万吨，比2014年增产447万吨，增长3.3%，其中谷物产量同比增3.3%。

刊登在统计局网站的新闻稿指出，根据对全国26个夏粮生产省、区、市的调查，2015年谷物产量13,020.9万吨，比2014年增加419.5万吨。

此外，全国夏粮播种面积27,692.3千公顷，比2014年增加110.7千公顷，增长0.4%；其中谷物播种面积24,057.4千公顷，比2014年增加131.5千公顷，增长0.5%。(完)

参看详情，请点选统计局网站：here

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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