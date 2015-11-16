中国对进口食品依赖度正渐提高 汇率波动将抬高企业成本--报告

路透上海11月16日 - 最新发布的中国食品产业发展趋势报告指出，国内农产品整体竞争力普遍弱于规模化、机械化为导向的美国、澳大利亚和南美国家，而且国内供给潜力有限，中国政府正有意识地放宽海外食品进口，这将使中国对进口食品和农产品的依赖度日益提高。例如，报告预计至2025年中国进口牛肉的市场份额将从目前的12%增加到20%。

这份由光明食品集团和荷兰合作银行[RABO.UL]联合发布的报告指出，随着人民币升值预期的逆转，在农产品进口需求、原材料成本、境内外融资以及海外兼并收购计划等诸多方面，将对中国食品农业的未来发展产生不同程度影响。

报告称，国内食品企业，尤其是那些主要原材料来自海外的厂商，将承受新一轮的成本波动。但因下游行业的竞争激烈，导致这些成本的增长很难被体现到终端产品的价格中。

由于进口依赖度的提高，全球供给端状况，例如恶劣天气、罢工引起的物流堵塞、货币汇率的波动，都将迅速传导至国内。而中国需求的变化、相关政策的调整，也会对全球市场造成明显影响。除了油籽外，动物蛋白和乳制品、牛肉等行业，国内外市场的相互影响正在加强。

在国内食品需求量趋势方面，报告认为，尽管中国经济增长减速，但中国持续进行的城市化、中产阶段崛起、逐步成为消费主力的“千禧一代”（1980-2000年出生）及二孩政策全面放开，仍将持续推动国内食品消费的增长。

中国城市化率的提高，有助于推动中国居民购买力提升，乳制品、肉类、水产品、新鲜蔬菜和水果的需求将持续得到支持，中产阶级崛起则意味着高品质食品的需求上升。随着二孩政策全面放开，新增人口将成为驱动食品消费增长的重要力量，特别是健康食品和乳制品获得更大增长空间。

分品类看，报告认为，作为口粮作物的稻谷和小麦，需求的收入弹性低，总量上不会有太大波动。而作为最主要的能量饲料--玉米，未来需求增长预期将会放缓，一方面是国内肉类消费已过了高速增长期，另外，品种繁育、饲养技术和规模化的提高，可以有效提高肉料比。豆粕的情况类似，国内人均食用植物油消费已超世界平均水平，未来增长料亦将放缓。

在肉类消费上，猪肉的人均消费量已达较高水平，其增长已基本饱和；未来消费增长将主要来自牛肉和禽肉，其中禽肉消费量可能由于相对较低的价格而得到较大增长。牛肉消费目前以饭店和快餐为主，但随着电子商务和连锁零售的发展，牛肉正逐步进入家庭消费。而乳制品消费量仍将持续提升，但增长将放缓，乳制品高端化的趋势较明显。

报告还认为，目前“千禧一代”已占到中国总人口的三成，这批伴随着电脑和电商成长起来的人群，对食物品质和健康的要求更高，已成为电商消费的主力群体。目前电子商务正在重构国内食品农业，线上平台成为食品业发展速度最快的分销渠道，食品电商需要思考未来战略，来迎合“千禧一代”消费者的需求。

报告建议，食品电商可以针对目标消费者的需求，调整网络渠道产品的包装尺寸、包装设计和产品配方；为线上渠道成立子品牌或推出全新系列产品，借助社交网络和网络大数据进行产品营销。

报告指出，在电商平台销售的食品中，进口食品和生鲜食品，增长潜力尤其巨大。目前生鲜食品只占平台总销量的1%，但在过去三年内，生鲜食品已成为不少线上零售商的主要业务。（完）