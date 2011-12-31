中国质检总局称液体乳检测未新发现黄曲霉毒素M1超标

路透北京12月31日电---中国国家质检总局称，各地质检机构对主要奶制品企业进行的检测显示，未新发现黄曲霉毒素M1超标问题。

国家质检总局近期发布的液体乳产品质量抽查结果显示，奶制品巨头蒙牛(2319.HK)四川工厂生产的一批次产品，被检出黄曲霉毒素M1超标，该公司随後表示已经销毁相关产品，但此事还是引起公众的担忧。

黄曲霉毒素在自然环境下广泛存在，也可由一些常见类型的真菌产生，会对肝脏造成严重伤害，甚至引发肝癌。

国家质检总局周五通报指出，对多家企业生产的液体乳进行了检测，"未新发现黄曲霉毒素M1超标问题"。

被检测的企业包括蒙牛、伊利(600887.SS)、光明(600597.SS)、三元(600429.SS)、雀巢NESN.VX等。

新华社引述质检部门官员的话称，个别企业抽查的液体乳不合格，是由於奶牛食用了霉变饲料，从而导致乳汁中黄曲霉毒素M1超标。

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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