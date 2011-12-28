中国明年将使全国粮食产量稳定在10,500亿斤以上--农业部

路透北京12月28日电---新华网周三援引中国农业部部长韩长赋表示,2012年将使全国粮食产量稳定在10,500亿斤以上.

据农业部数据,预计今年全年粮食总产11,424亿斤,实现半个世纪以来首次连续八年增产.去年的粮食总产为1.09万亿斤.

韩长赋表示,明年粮食生产的基础是稳定面积,重点是提高单产,关键要依靠科技,立足于抗灾减灾,目标是"两增一稳",即夏粮早稻增产、秋粮稳定.

他也指出了目前粮食生产面临的问题,"目前粮食生产的资源要素已绷得很紧,继续扩大种植面积的空间有限,继续提高单产的难度很大.由於农业生产资料供应和价格可能面临新的问题,劳动力价格居高不下,农业生产正在进入高成本阶段."

关於今年粮食生产,农业部称,主要呈现全面均衡增产的特点,夏粮、早稻、秋粮季季丰收,面积、总产、单产全面提高,全国31个省有29个实现增产,其中15个创历史新高.

国家统计局本月初曾表示,与以往的恢复性大幅度增产不同,2011年的粮食大幅度增产是在2010年粮食产量较大幅度恢复性增产、产量基数很高的基础上实现的,来之不易.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。