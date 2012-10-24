全年粮食产量有望再创新高--农业部

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透上海10月24日电---中国农业部周二稍晚发布消息称,截至10月22日,全国秋粮已收获9.71亿亩,完成种植面积的83%.从各地田间测产和实打实收情况看,秋粮丰收已成定局.加上已收的夏粮和早稻,全年粮食近九成已丰收到手,产量有望再创历史新高,实现半个世纪以来首次连续九年增产.
农业部新闻稿称,今年粮食生产在高起点、高基数上,经受了年初南方持续低温阴雨、东北和西南秋冬连旱、黄淮地区严重夏旱、多次强台风以及江淮小麦赤霉病、东北华北粘虫等多种灾害的考验,实现"九连增",为实现经济发展稳中求进总目标提供了有力支撑.
农业部要求,目前,秋收已进入尾声,秋冬种正值高潮.各地要毫不松懈地做好秋收扫尾工作,确保秋粮颗粒归仓.同时要高标准高质量种足种满冬小麦,确保面积落实、一播全苗.
据国家统计局数据,2011年中国粮食总产量达到5亿7,121万吨(11,424亿斤),同比增长4.5%.农业部去年底曾要求,2012年全国粮食产量要稳定在10,500亿斤以上.(完)
(欲了解详情,可点选农业部网站here)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
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