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中国财经 | 2012年 10月 24日 星期三 09:29 BJT

全年粮食产量有望再创新高--农业部

路透上海10月24日电---中国农业部周二稍晚发布消息称,截至10月22日,全国秋粮已收获9.71亿亩,完成种植面积的83%.从各地田间测产和实打实收情况看,秋粮丰收已成定局.加上已收的夏粮和早稻,全年粮食近九成已丰收到手,产量有望再创历史新高,实现半个世纪以来首次连续九年增产.

农业部新闻稿称,今年粮食生产在高起点、高基数上,经受了年初南方持续低温阴雨、东北和西南秋冬连旱、黄淮地区严重夏旱、多次强台风以及江淮小麦赤霉病、东北华北粘虫等多种灾害的考验,实现"九连增",为实现经济发展稳中求进总目标提供了有力支撑.

农业部要求,目前,秋收已进入尾声,秋冬种正值高潮.各地要毫不松懈地做好秋收扫尾工作,确保秋粮颗粒归仓.同时要高标准高质量种足种满冬小麦,确保面积落实、一播全苗.

据国家统计局数据,2011年中国粮食总产量达到5亿7,121万吨(11,424亿斤),同比增长4.5%.农业部去年底曾要求,2012年全国粮食产量要稳定在10,500亿斤以上.(完)

(欲了解详情,可点选农业部网站here)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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