版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 1月 16日 星期三 10:27 BJT

中国发布新规 举报食品药品违法最高可奖30万元

新华社周二报道，中国政府为打击食品药品违法犯罪行为，确保食品药品安全，对食品药品违法行为的投诉举报行为，最高可奖励30万元。中国政府去年12月表示，将出台新的严厉法规，严惩违反食品安全法的企业。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐