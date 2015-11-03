互动娱乐拟收购皇家西班牙人足球俱乐部 切入体育产业

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海11月3日 - 星辉互动娱乐(300043.SZ)周二公告称，拟通过全资子公司拟斥资不超过6,434.80万欧元收购皇家西班牙人足球俱乐部(REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.)，交易完成后控股比例将超过50.1%。这也是互动娱乐从玩具生产商转型为互动娱乐公司后，首度进军体育产业。
公告显示，互动娱乐全资子公司皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司已与卖方Tevimore SL 以及Daniel Sanchez Llibre签订合同，以每股78欧元收购皇家西班牙人45.1%-56%的股权。同时，买方承诺在未来4年以每股78欧元收购卖方保留的5%股份。收购完成后， 该子公司还将向皇家西班牙人增资不超过4,500万欧元。
互动娱乐预计，首次股权收购的金额在1,430.48万欧元到1,776.21万欧元之间。加上增资金额及剩余5%股份的预期收购价款约158.59万欧元，收购总金额合计不超过6,434.80万欧元。
皇家西班牙俱乐部成立于1900年，拥有一支参与西班牙甲级足球联赛的球队和一个足球培训学校；皇家西班牙人球队曾四次获得西班牙国王杯冠军，也曾两次入围欧洲联盟杯决赛。
互动娱乐表示，通过控股世界顶级赛事俱乐部，公司可以直接从体育产业的顶层资源“赛事和俱乐部”中直接切入体育产业，分享行业爆发增长红利。公司将全面开启体育“产业+投资”战略，构建互动娱乐体育产业的全产业生态体系，同时积极推动游戏、玩具、影视产业和体育产业的深度融合。
互动娱乐股票停牌前收报16.05元，将于11月3日开市起复牌。
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(发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。