互动娱乐拟收购皇家西班牙人足球俱乐部 切入体育产业

路透上海11月3日 - 星辉互动娱乐(300043.SZ)周二公告称，拟通过全资子公司拟斥资不超过6,434.80万欧元收购皇家西班牙人足球俱乐部(REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.)，交易完成后控股比例将超过50.1%。这也是互动娱乐从玩具生产商转型为互动娱乐公司后，首度进军体育产业。

公告显示，互动娱乐全资子公司皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司已与卖方Tevimore SL 以及Daniel Sanchez Llibre签订合同，以每股78欧元收购皇家西班牙人45.1%-56%的股权。同时，买方承诺在未来4年以每股78欧元收购卖方保留的5%股份。收购完成后， 该子公司还将向皇家西班牙人增资不超过4,500万欧元。

互动娱乐预计，首次股权收购的金额在1,430.48万欧元到1,776.21万欧元之间。加上增资金额及剩余5%股份的预期收购价款约158.59万欧元，收购总金额合计不超过6,434.80万欧元。

皇家西班牙俱乐部成立于1900年，拥有一支参与西班牙甲级足球联赛的球队和一个足球培训学校；皇家西班牙人球队曾四次获得西班牙国王杯冠军，也曾两次入围欧洲联盟杯决赛。

互动娱乐表示，通过控股世界顶级赛事俱乐部，公司可以直接从体育产业的顶层资源“赛事和俱乐部”中直接切入体育产业，分享行业爆发增长红利。公司将全面开启体育“产业+投资”战略，构建互动娱乐体育产业的全产业生态体系，同时积极推动游戏、玩具、影视产业和体育产业的深度融合。

互动娱乐股票停牌前收报16.05元，将于11月3日开市起复牌。

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