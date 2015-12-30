三季末对外金融净资产15,399亿美元 环比上升5%--中国外管局

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海12月30日 - 中国国家外汇管理局周三称，今年三季度末，中国对外金融净资产15,399亿美元，较二季度末环比上涨5.18%。中国对外金融资产62,810亿美元，较上季度末下降2.37%；对外负债47,411亿美元，较上季度末下降4.6%。
外管局公布的中国国际投资头寸表数据并显示，在对外金融资产中，直接投资10,383亿美元，证券投资2,575亿美元，金融衍生工具56亿美元，其他投资13,894亿美元，储备资产35,903亿美元，分别占对外金融资产的17%、4%、0.1%、22%和57%。
在对外负债中，直接投资28,521亿美元，证券投资7,875亿美元，金融衍生工具119亿美元，其他投资10,896亿美元，分别占对外负债的60%、17%、0.3%和23%。
中国国家外汇管理局此前公布，2015年二季度，中国对外金融净资产14,640亿美元，较一季度末的14,038亿美元增加4.29%。
国际投资头寸表是反映特定时点上一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表，它与反映交易流量的国际收支平衡表一起，构成该国家或地区完整的国际账户体系。（完）
更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)
(发稿 张金栋; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。