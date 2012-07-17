外资银行对在华业务前景满怀希望--普华永道

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透上海7月17日电---国际会计师行普华永道最新调查报告显示,尽管中国经济正在减速,不过在中国的外资银行依然对未来业务充满信心,大多预计至2015年前中国业务的收入年增长率可达20%以上.
普华永道《外资银行在中国》调查报告共采访了41家外资银行的高层管理人员,包括汇丰(0005.HK)、花旗(C.N)、美国银行(BAC.N)、渣打银行等,这是2005年以来其第七次年度调查.
报告指出,中国业务的驱动力来自企业信贷的强劲需求,不仅跨国企业在中国扩张需要信贷配合,而且其国企和民营企业客户亦在增加,以及随着人民币国际化,国内机构对衍生品交易的需求正明显上升.
调查结果显示,外资银行认为债务资本市场未来存在最大的业务机会,与去年调查一致.而排名第二和第三的分别为结构性产品和利率调期,结构性产品排名较去年上升两位.
普华永道中国金融服务部主管合伙人容显文指出,尽管外资银行在海外经营的压力较大,但是中国大量企业正赴海外投资,而且中国经济虽减速,但亦保持较快的成长,因此外资银行未来仍会将策略重心投向中国.
他还表示,"在中国,高净值人士的数量呈指数式增长,这导致一些外资行重新审视及发展自己的零售和财富管理机会,人民币的国际化以及利率改革亦创造了汇率及财资管理套利的机会."
这些受访的外资银行预计到2015年,其员工总数将由目前的35,000名上升至55,000名,最受关注的岗位包括对公业务关系经理、风险管理、资金业务、法务/合规等.超过一半的受访者认为人才短缺会对他们的收入产生重大的影响.
在未来五年面临的最大挑战这一调查话题中,"找到并留住人才"的难度指数上升较快,而"监管环境"和"创新产品"这两项难度指数保持平缓.
有38家受访对象预计今年员工工资将继续攀升,大多数预计上涨幅度在8-10%之间,但是涨幅也可能高达15-20%.调查报告指出,工资的逐年上涨意味着上海和北京高级员工的工资水平与伦敦、纽约或香港的水平已不相上下.
2011年中国的181家外资银行的利润达167.3亿元,较上年增长115%.不过由於同期中资银行成长亦相当快,而且外资行的基数较小,因此其市场份额仅微升至1.93%.
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
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