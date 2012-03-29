中国境内外资行外债规模劲升 推动资本项下开放

* 境内外资行2012年度中长期外债规模升至240亿美元

* 业内人士指上述规模不包括年内还可申请调增量

* 显示资本跨境流动的管理正趋於放松

* 有利於推动资本项下的开放

路透北京3月29日电---由中国发改委核定的境内外资银行2012年度中长期外债大幅升至240亿美元,业内人士指出,这一额度尚不包括可于年内调增一次的规模,意味着实际的规模或将更看高一线.

了解情况的业内人士周四分析指出,这显示资本项下的资金跨境流动管理正不断放松,符合中国深化金融改革、资本项下不断开放的大趋势.

"这一规模比以前年度大幅提高了,而且还不包括可申请再调高一次的量."一位接近此事的业内人士称,"以前银行可以借的中长期外债非常有限."

发改委此前通知境内外资行申请2012年的中长期外债额度时曾表示,外资银行可在今年内申请调整增加中长期外债额度一次.根据外债管理规定,一年内的短期外债将由外管局核定公布.

数据显示,中国2011年整体新借入中长期外债仅为444.47亿美元,同时还偿还中长期外债本金331.65亿美元,支付利息22.75亿美元.中长期外债项下净流入资金90.07亿美元,同比下降24.85%.

**资本项下开放渐近**

另一位来自银行的专业人士则称,这显示资本项下的资金跨境流动管理有所放松.尽管只选择部分银行试点,但相信这个过程是渐近的.

"可以算是推动资本项开放的一个举措,这是大势所趋."他称.

发改委周四宣布,中国境内外资银行的2012年外债规模为240亿美元.并将选取汇丰(0005.HK)、德意志(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)、花旗(C.N)、三井住友(8316.T)、东亚(0023.HK)等六家银行进行试点.

发改委此前曾表示,为扩大金融领域对外开放,发挥外资银行在"引进来"、"走出去"中的积极作用,将选择上述六家外资银行开展试点工作.拟在确保风险可控、需求真实、用途合理的前提下,支持优质主体扩大外债规模、拓宽业务领域,优化外资银行外债结构.

截止2011年底止,中国外债余额为6,949.97亿美元,其中,中长期外债占比为27%,达1,940.96亿美元.而在登记外债余额中,外资金融机构为540.54亿美元.

此外,中国国务院刚於周三宣布,批准温州研究开展个人境外直接投资试点,探索建立规范便捷的直接投资渠道.(完)

欲了解更多详情,请点选发改委网站(here)

--发稿 邵晓忆/毕晓雯; 审校 屈桂娟

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