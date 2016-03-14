中国将进一步放宽外资准入 鼓励外资参与国企改革--高虎城

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京3月14日 - 中国商务部部长高虎城周日表示，中国将进一步放宽外商投资准入领域，特别是在技术、金融、教育、文化、物流等服务业领域进一步开放，同时积极研究放宽高端制造业的外资准入限制，鼓励外资积极参与国有企业改造、转型升级和创新发展。
中证报援引他在经过“部长通道”时讲话并称，中国正抓紧研究制订新的中西部外商投资优势产业指导目录，并将加快中美和中欧自贸协定谈判。
“中国将进一步优化利用外资布局。随着‘一带一路’的实施和推进，中国中西部和沿边沿江地区已经成为新的开放前沿，”高虎城表示，中国将“进一步放宽外资进入中西部地区的市场准入领域”。
他透露，中美投资协定谈判已经进入实质性的负面清单谈判阶段，中欧自贸协定谈判也进展较快；下一步还将在沿边和沿江地区发展边境经济合作区和跨境经济合作区。
在扩大消费方面，高虎城表示，要下力气降低消费成本，进一步优化改善消费流通方式，商务部很快就要推出“互联网+流通”行动实施的指导意见。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
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