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中国财经 | 2014年 12月 16日 星期二 10:29 BJT

商务部：11月实际使用外资103.6亿美元 同比增22.2%

路透北京12月16日 - 中国商务部周二公布，11月实际使用外资(FDI)103.6亿美元，同比上升22.2%。

商务部新闻稿并公布，1-11月实际使用外资1,062.4亿美元，同比增长0.7%。

数据并显示，中国1-11月对外非金融类直接投资898亿美元，同比增长11.9%；11月对外非金融类直接投资79.2亿美元，同比下降26.1%。

历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) CNFDI=ECI:

2014年 金额 同比

11月 103.6 22.2

10月 85.3 1.3

9月 90.1 1.9

8月 72 -14

7月 78.1 -16.95

6月 144.2 0.2

5月 86 -6.7

4月 87 3.4

3月 122 -1.5

2月 85.5 4.09

1月 107.6 16.1

2013年

12月 120.8 3.3

11月 85 2.4

10月 84.2 1.24

9月 88.4 4.88

8月 83.8 0.62

7月 94.1 24.1

6月 143.9 20.12

5月 92.6 0.29

4月 84.4 0.4

3月 124.2 5.65

2月 82.1 6.32

1月 92.7 -7.3

2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%；境内投资者全年实现对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)

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