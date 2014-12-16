商务部：11月实际使用外资103.6亿美元 同比增22.2%

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京12月16日 - 中国商务部周二公布，11月实际使用外资(FDI)103.6亿美元，同比上升22.2%。
商务部新闻稿并公布，1-11月实际使用外资1,062.4亿美元，同比增长0.7%。
数据并显示，中国1-11月对外非金融类直接投资898亿美元，同比增长11.9%；11月对外非金融类直接投资79.2亿美元，同比下降26.1%。
历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) CNFDI=ECI:
2014年 金额 同比
11月 103.6 22.2
10月 85.3 1.3
9月 90.1 1.9
8月 72 -14
7月 78.1 -16.95
6月 144.2 0.2
5月 86 -6.7
4月 87 3.4
3月 122 -1.5
2月 85.5 4.09
1月 107.6 16.1
2013年
12月 120.8 3.3
11月 85 2.4
10月 84.2 1.24
9月 88.4 4.88
8月 83.8 0.62
7月 94.1 24.1
6月 143.9 20.12
5月 92.6 0.29
4月 84.4 0.4
3月 124.2 5.65
2月 82.1 6.32
1月 92.7 -7.3
2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%；境内投资者全年实现对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。（完）
(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
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