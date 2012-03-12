易纲：中国利用外储投资欧元区没有改变

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透北京3月12日电---中国外汇管理局局长易纲周一表示,中国的外汇储备投资一直是多元化配置,继续投资於欧元区和欧洲的市场没有改变.
易纲在中国人大和政协两会期间举行的发布会上并称,中国对欧洲有信心,将来也会一直是欧洲市场的投资者.
他并表示,中国与日本在双方固定收益市场上,尤其是国债市场相互投资潜力很大.
中国国务院总理温家宝上月中旬曾表示,中国做好了为欧洲克服债务危机提供帮助的准备,但他没有提出具体细节.此前一天,中国主权财富基金回避了德国总理梅克尔希望其购买欧元区公债的呼吁.
--发稿 沈燕/邵晓忆 撰写 李然; 审校 曾祥进
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路透北京2月27日 - 中国外管局近日发布通知称，银行间债券市场境外机构投资者可以在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，该业务遵守实需交易原则，限于对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。
路透北京2月27日 - 路透综合33家分析机构的预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.1。虽然高频数据显示工业生产指标表现不错，但由于2月初仍正值中国传统春节假期，制造业生产受到一定影响。