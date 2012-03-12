易纲：中国利用外储投资欧元区没有改变

路透北京3月12日电---中国外汇管理局局长易纲周一表示,中国的外汇储备投资一直是多元化配置,继续投资於欧元区和欧洲的市场没有改变.

易纲在中国人大和政协两会期间举行的发布会上并称,中国对欧洲有信心,将来也会一直是欧洲市场的投资者.

他并表示,中国与日本在双方固定收益市场上,尤其是国债市场相互投资潜力很大.

中国国务院总理温家宝上月中旬曾表示,中国做好了为欧洲克服债务危机提供帮助的准备,但他没有提出具体细节.此前一天,中国主权财富基金回避了德国总理梅克尔希望其购买欧元区公债的呼吁.

--发稿 沈燕/邵晓忆 撰写 李然; 审校 曾祥进

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