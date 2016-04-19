全年外贸形势依然不容乐观 外需低迷没有改善--中国商务部

路透北京4月19日 - 中国商务部新闻发言人沈丹阳周二表示，3月出口反弹主要是因为春节带来的季节性因素和去年同期基数偏低，调研显示逾半数企业认为外贸形势更加严峻，全年外贸形势依然不容乐观，外需持续低迷的情况没有根本改善。

他在商务部举行的例行新闻发布会上称，只要不出现全球经济突然恶化的局面，对实现全年外贸回稳向好的目标有信心。他并称，今年全年吸收外资应能保持去年以及一季度以来的增长态势，日圆升值对中国外贸不见得是坏事。

“日本的经济形势不好、出口不好的情况下,应该是贬值的，但恰恰最近日元是升值的。日元升值对中国外贸而言,不见得是坏事，因为相对于美元而言，我们国家的币值相对日元升值是贬的，一般情况下,这对一国的出口是相对有利的，所以现在看不出日元升值对我们有什么特别影响。”沈丹阳称。

他提到，据商务部的统计，2015年外资以并购方式在中国设立的外商投资企业数和实际使用外资的金额都是大幅度增长的。其中并购设立的企业是1,466家，增长14.4%，而并购实际到资的外资金额是177.7亿美元，增长了137.1%。

并购在实际使用外资中所占比重也有比较大幅度的上升，由2014年占6.3%上升到2015年占14.1%，这个比重虽然低于2015年全球外资并购的比重，但是跟以前相比仍然有较大幅度的增长，说明在华外资并购交易是活跃的。

需要说明的是，商务部统计的并购投资包含来自香港、澳门、台湾地区和新加坡、韩国等周边国家，但也包含众多的发达国家，这些发达国家的企业也是在华外资并购的主体。

“中国政府一直在努力完善法治化、国际化的营商环境，为外国投资者提供更加公平、可预期的商业投资机会，我们将一如既往欢迎并积极吸引外商以并购方式来华投资。”沈丹阳称。

据商务部的新闻稿显示，截止3月底，中国对外非金融类直接投资累计5.9万亿元人民币（折合9,031.3亿美元）。

此前公布数据显示，中国3月全国实际使用外资金额（FDI）823.4亿元人民币（折129亿美元），同比增速7.8%创七个月新高；一季度FDI则同比增长4.5%。

以美元计价中国3月出口同比增长11.5%，结束2015年7月来连续八个月的负增长，且创下13个月新高；进口则同比下降7.6%。3月贸易顺差298.57亿美元。

**中国对钢铁企业未采取不当补贴举措**

谈及钢铁企业产能过剩的问题，沈丹阳表示，中国钢铁产能主要是满足内需，未采取不当补贴举措，全球需求不足等才是钢铁产能过剩的主要原因。

他表示，中国政府高度重视并采取有效措施化解钢铁过剩产能，已经采取了一系列具体举措，化解过剩产能工作取得了明显成效，同时致力于积极扩大钢铁产品的国内需求。中国钢铁产能以满足国内需求为主，不仅没有任何补贴性质的政策刺激钢铁出口，而且对部分品种的钢铁产品加征了出口关税，同时还进口大量钢铁产品，为全球钢铁产品提供了广阔市场。

他认为，不应该只看到进口增加给产钢经济体部分钢铁企业造成的冲击和压力，还应当看到国际贸易给进口经济体带来的利益，做到全面、客观、理性地看待钢铁产品贸易问题。将钢铁产业的困难归咎于国际贸易并频繁采取贸易保护措施限制进口是不正确的，动辄批评钢铁产业竞争力强的经济体采取了补贴措施，更是不应该。

2016年4月中旬以来，印度商工部先后对原产于中国的热轧板卷、不锈钢板等钢铁产品发起反倾销、反补贴调查。

中国商务部周一表示，中国政府注意到印度近期对中国钢铁产品发起贸易救济调查，中方对此表示高度关注，希望印度商工部严格依照世贸组织规则开展调查。

商务部贸易救济调查局负责人此前表示，钢铁产能过剩是全球性问题，各国应当共同应对。（完）