进一步便利结售汇业务 银行综合头寸考核由日变周--外管局

路透北京12月30日 - 为便利银行结售汇业务，促进外汇市场发展，中国外汇管理局最新发布管理办法，将整合银行即期结售汇、衍生品业务的市场场准入；银行结售汇综合头寸考核由日变周，并取消了综合头寸挂钩外汇贷存比的政策。

外管局网站周一晚间发布了相关办法，内容还包括下放银行资本金（营运资金）本外币转换审批权限，取消银行代债务人结售汇审批。

“贯彻落实简政放权的改革思路，整合了银行结售汇市场准入、即期结售汇业务管理、人民币与外汇衍生产品管理、银行结售汇综合头寸等方面的相关法规，并调整了部分管理内容。”新闻稿称。

该办法将自2015年1月1日起实施。外管局网站同时还废止了14条外汇管理法规。

更多细节，请点选中国国家外汇管理局网站：here（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 毕晓雯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。