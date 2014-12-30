进一步便利结售汇业务 银行综合头寸考核由日变周--外管局

石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透北京12月30日 - 为便利银行结售汇业务，促进外汇市场发展，中国外汇管理局最新发布管理办法，将整合银行即期结售汇、衍生品业务的市场场准入；银行结售汇综合头寸考核由日变周，并取消了综合头寸挂钩外汇贷存比的政策。
外管局网站周一晚间发布了相关办法，内容还包括下放银行资本金（营运资金）本外币转换审批权限，取消银行代债务人结售汇审批。
“贯彻落实简政放权的改革思路，整合了银行结售汇市场准入、即期结售汇业务管理、人民币与外汇衍生产品管理、银行结售汇综合头寸等方面的相关法规，并调整了部分管理内容。”新闻稿称。
该办法将自2015年1月1日起实施。外管局网站同时还废止了14条外汇管理法规。
更多细节，请点选中国国家外汇管理局网站：here（完）
(发稿 倪蔚丹；审校 毕晓雯)
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